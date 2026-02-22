  • İSTANBUL
Dünya Türk Ordusu dünyayı kendine hayran bıraktı: NATO tatbikatında TB3 fırtınası!
Dünya

Türk Ordusu dünyayı kendine hayran bıraktı: NATO tatbikatında TB3 fırtınası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk Ordusu dünyayı kendine hayran bıraktı: NATO tatbikatında TB3 fırtınası!

Alman ve Güney Kore basını, NATO’nun 'Steadfast Dart 2026' tatbikatına damga vuran Türk Ordusu’nu manşetlerine taşıdı. TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3’ün canlı atış testi, NATO tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin askeri gücü, NATO’nun dev tatbikatında bir kez daha dünya gündemine oturdu.

Alman haber kanalı NEX24, Türkiye’yi "ittifakın merkezi direği" olarak tanımlarken; iki bin asker ve TCG Anadolu ile sağlanan dev katkıya dikkat çekti.

Tatbikatta Bayraktar TB3’ün zorlu kış şartlarında gemiden iniş-kalkış yapması teknolojik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Güney Kore merkezli Global Economic ise Türk Donanması’nın sergilediği muazzam deniz gücüne övgüler yağdırarak, Türkiye’nin deniz savaş doktrinini kökten değiştirebilecek bir kabiliyete ulaştığını vurguladı.

NATO TARİHİNDE BİR İLK: TB3'TEN CANLI ATIŞ

Tatbikatın en çarpıcı anı, TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3’ün deniz hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği canlı atış testi oldu.

NATO tarihinde insansız bir sistemle gemiden havalanarak yapılan bu ilk başarılı atış, uzmanlar tarafından askeri devrim olarak nitelendirildi.

Yapay zeka destekli uçuş yeteneğiyle dikkat çeken TB3, Eurofighter savaş uçaklarıyla yan yana uçarak Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösterdi.

TÜRKİYE'NİN İTTİFAKTAKİ KONUMU GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin NATO Amfibi Kuvvet Komutanlığı görevini üstlenmesi, ittifak içindeki stratejik ağırlığını bir kez daha kanıtladı.

Uzman analizlerinde, insansız deniz ve hava sistemlerinin gelecekteki savaş doktrinlerini tamamen değiştireceği ve Türkiye’nin bu alanda lider ülkelerden biri olduğu belirtildi.

Türk savunma sanayiinin ortaya koyduğu bu vizyon, hem Avrupa hem de Asya basınında "deniz gücü projeksiyonu" olarak geniş yer buldu.

 

