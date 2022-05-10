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Dünya Türk okulunda 23 Nisan rezaleti! Çocukları Atatürk'e secde ettirdiler
Dünya

Türk okulunda 23 Nisan rezaleti! Çocukları Atatürk'e secde ettirdiler

Fransa'da bir Türk okulunda 23 Nisan etkinliklerinde, ilkokul öğrencilerine Atatürk'e secde ettirdiler. Skandal görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 18:24:00 - 2022-05-10 18:50:33

Fransa'da bir Türk okulunda çekilen görüntüler infiale neden oldu. Okulda küçücük çocukların Atatürk'e secde ettirildikleri görüldü. 

Fransa'daki bir Türk okulunda yapılan skandal 23 Nisan kutlaması, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Atatürk'e secde ettirmişler

Fransa’da bir Türk okulunda, okul aile birliği 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı.

Görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde Türk bayraklarına sarılı çocukların duvardaki Atatürk portresi, Fransa ve Türk bayrağına karşı secde ettikleri görülüyor.

Görüntülere tepki yağdı

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

 

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