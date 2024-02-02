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Ekonomi Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...
Ekonomi

Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...

Yeniakit Publisher
2024-02-02 01:51:00 - 2024-02-02 01:57:51
Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...

Avrupa ülkelerinde küresel ölçekli şirketlerin dahi art arda iflas açıkladığı günlerde, Türkiye'de yeni bir gelişme yaşandı! Son dakika gelişmeleri: Son olarak 1994 yılında kurulan Bursa'daki şirket iflas etti

Küresel ölçekli şirketlerin dahi art arda iflas açıkladığı günlerde, Türkiye'den de çöküş haberleri alınmakta. Son olarak 1994 yılında kurulan Bursa merkezli nakliyecilik şirketi Euro Trans, iflas ettiğini açıkladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından enflasyon ve enerji krizi ile mücadele eden Avrupa'nın 'ekonomi devi' Almanya resesyona girdi. Avrupa'da ekonomik kriz alarmı:

Pandemisonrası değişen ekonomik dengeler, Avrupa'da birçok ülkede peş peşe faiz artırımlarına gidilmesine neden oldu. Sıkı para politikaları karşısında zorlanan şirketlerin binlercesi, geçtiğimiz yıl boyunca art arda iflas açıklarken, 2024 yılında iflas haberleri gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin lider alanları arasında yer alan lojistik ve nakliyecilik sektörü de bankaların attığı adımlar karşısında zor günler geçirmekte. Ucuz kredi ve banka finansmanına erişmekte zorluk çeken Bursa merkezli Türk nakliyecilik şirketi Euro Trans Uluslararası Nakliyat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iflas ettiğini açıkladı.

30 YILLIK ŞİRKET İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

1994 yılında kurulan ve uluslararası nakliye sektöründe faaliyet gösteren Euro Trans, iflas ettiğini yatırımcılar ile paylaştı.
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Bursa İflas Müdürlüğü tarafından alınan kararda, "Euro Trans Uluslar Arası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde No:34 Bursa -Tic. Sic. No. 51022 -V. No: 3810043914

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Euro Trans Uuslararası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.'nin Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21/06/2012 tarih ve 2011 / 91 sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 11:07'da açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur." ifadeleri yer aldı.

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