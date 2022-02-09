  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Türk mutfağı yemekleri: En iyi Türk yemeklerini "23 harika tat" olarak duyurdular!
Kadın - Aile

Türk mutfağı yemekleri: En iyi Türk yemeklerini "23 harika tat" olarak duyurdular!

CNN Travel da ünü dünyaya yayılan Türk yemeklerinin çeşitliliği ve lezzetini yere göğe sığdıramadı. Türkiye, yurt dışında kebaplarıyla ünlü olsa da Türk mutfağının zenginliği saymakla bitmiyor. Türk mutfağında işaretli lezzetlerini CNN Travel'ın "23 harika tat" olarak duyurduğu yazıda en iyi 23 Türk yemeği listelendi. İşte en iyi 23 Türk yemeği...

Yeniakit Publisher
2022-02-09 08:56:00 - 2022-02-09 09:17:49
Türk mutfağı yemekleri: En iyi Türk yemeklerini "23 harika tat" olarak duyurdular!

Ünü dünyaya yayılan Türk mutfağı beğeni toplamaya devam ederken seyahat siteleri de Türk lezzetlerini okuyucularıyla paylaşıyor. Türkiye, yurt dışında kebaplarıyla ünlü olsa da Türk mutfağının zenginliği saymakla bitmiyor.

 CNN Travel, Türk yemeklerini yere göğe sığdıramadı. "23 harikat tat" denilen yazıda, Türk yemeklerinin çeşitliliği ve lezzetinden bahsedildi.

ABD'li CNN Travel'da yayınlanan yazıda Türk yemeklerinin çeşitliliğinden ve lezzetinden övgü ile bahsedildi.

Yabancılar hangi türk yemeklerini seviyor? İşte en iyi 23 Türk mutfağı yemekleri

Şöyle listelendi:

  1. Kısır
  2. Piyaz
  3. İskender kebap
  4. Ezogelin çorbası
  5. Simit
  6. Şakşuka
  7. Mercimek köftesi
  8. Su böreği
  9. Zeytinyağlı yaprak sarması
  10. İnegöl köftesi
  11. Cağ kebabı
  12. Pide
  13. Hamsili pilav
  14. Perde pilavı
  15. Mantı
  16. Testi kebabı
  17. Gözleme
  18. Lahmacun
  19. Çiğ köfte
  20. Baklava
  21. Maraş dondurması
  22. Lokum
  23. Ekmek kadayıfı

 

Kırmızı pancar sirkesi nasıl yapılır? Pancar Sirkesi faydaları
Kırmızı pancar sirkesi nasıl yapılır? Pancar Sirkesi faydaları

Kadın - Aile

Kırmızı pancar sirkesi nasıl yapılır? Pancar Sirkesi faydaları

Kaynak: sabah

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay