Türk mutfağı yemekleri: En iyi Türk yemeklerini "23 harika tat" olarak duyurdular!
CNN Travel da ünü dünyaya yayılan Türk yemeklerinin çeşitliliği ve lezzetini yere göğe sığdıramadı. Türkiye, yurt dışında kebaplarıyla ünlü olsa da Türk mutfağının zenginliği saymakla bitmiyor. Türk mutfağında işaretli lezzetlerini CNN Travel'ın "23 harika tat" olarak duyurduğu yazıda en iyi 23 Türk yemeği listelendi. İşte en iyi 23 Türk yemeği...
Ünü dünyaya yayılan Türk mutfağı beğeni toplamaya devam ederken seyahat siteleri de Türk lezzetlerini okuyucularıyla paylaşıyor. Türkiye, yurt dışında kebaplarıyla ünlü olsa da Türk mutfağının zenginliği saymakla bitmiyor.
CNN Travel, Türk yemeklerini yere göğe sığdıramadı. "23 harikat tat" denilen yazıda, Türk yemeklerinin çeşitliliği ve lezzetinden bahsedildi.
ABD'li CNN Travel'da yayınlanan yazıda Türk yemeklerinin çeşitliliğinden ve lezzetinden övgü ile bahsedildi.
Yabancılar hangi türk yemeklerini seviyor? İşte en iyi 23 Türk mutfağı yemekleri
Şöyle listelendi:
- Kısır
- Piyaz
- İskender kebap
- Ezogelin çorbası
- Simit
- Şakşuka
- Mercimek köftesi
- Su böreği
- Zeytinyağlı yaprak sarması
- İnegöl köftesi
- Cağ kebabı
- Pide
- Hamsili pilav
- Perde pilavı
- Mantı
- Testi kebabı
- Gözleme
- Lahmacun
- Çiğ köfte
- Baklava
- Maraş dondurması
- Lokum
- Ekmek kadayıfı
Kaynak: sabah