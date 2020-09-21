Türk müteahhitlere "Kanada'ya yatırım yapın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Akman Holding ve SAMM Developments Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, Kanada'nın Türk müteahhitler için henüz çok yeni bir pazar olduğunu belirterek, ciddi fırsatlar sunan bu ülkede mutlaka yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

İnşaat, turizm, gıda ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren Akman Holding'in Kanada'daki şirketi SAMM Developments, The Kennedy Condominiums projesinin ardından ülkedeki ikinci büyük projesini de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SAMM Developments, Toronto'da 130 milyon dolarlık yatırımla, havalimanı ve şehir merkezinin tam ortasında 32 bin metrekarelik dev bir plaza kompleksi inşa edecek.

Alışveriş merkezi, 204 odalı otel ve 150 adet ofis gibi donatıları bulunacak Regal Plaza Kompleksi'nin temeli yarın Kanada’nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'un katılımıyla atılacak. Projenin, Mart 2023'te tamamlanması bekleniyor.





- "Kanada'daki ikinci projemiz"





Akman Holding ve SAMM Developments Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada'daki ikinci projelerinin otel bölümünün 12 bin 700 metrekare, ofis bölümünün ise 10 bin metrekarelik alana sahip olacağını söyledi.

Zemin katında restoran, kuaför, fitness, eczane, kuru temizleme ve verandadan oluşan yaklaşık 12 bin metrekarelik kullanılabilir alan bulunacağını ifade eden Akman, otopark sorunu olmayacak projenin, Kanada'nın ticaret merkezi Toronto'nun en merkezi lokasyonlarından birinde bulunduğunu bildirdi.

Akman, Nisan 2021'de satışa başlanacağını, şimdiden önemli bir talep geldiğini belirterek, otel için dünyanın sayılı markalarından biri ile anlaştıklarını söyledi.

2013'te girdikleri Kanada'da 6 otelleri bulunduğunu aktaran Akman, "Koronavirüse rağmen izinleri alarak inşaatına başlayacağımız proje, Kanada inşaat sektöründeki konumumuzu daha da yukarıya taşıyacak." dedi.

Akman, bu büyüklükte ve konseptte karma bir projeyi Toronto'da ilk kez kendilerinin hayata geçireceğini, bu nedenle izin konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, ilgili belediyenin tüm taleplerine olumlu karşılık verdiğini söyledi.





- "Türk müteahhitler Kanada'da mutlaka yatırım yapmalı"





Ali Akman, Türk müteahhitlerin uluslararası alanda her geçen gün iyiye gittiğini ifade ederek, Engineering News Record (ENR) dergisinin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Türkiye'nin 44 firmayla yer aldığını anımsattı.

Türklerin, küresel inşaat pazarından yüzde 4,6'lık paya sahip olduğunu vurgulayan Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk müteahhitler genelde Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya'da iş yapıyor. Kuzey Amerika'da ve özellikle Kanada'da, yurt dışında iş yapan büyük müteahhitlik firmalarını göremiyoruz. Çok düşük faizli kredi imkanı olduğu için inşaat yapmak üzere burada büyük paralara ihtiyaç yok. Burada projeyi geliştirmek ve izinleri almak önemli. Bu süreç biraz uzun sürebilir ancak imkanlar sunuluyor. Türk müteahhitler mutlaka Kanada'ya ve Kuzey Amerika'ya açılmalı. Müteahhitlik hizmetlerimiz açısından henüz yeni bir pazar olan bu bölge ciddi fırsatlar barındırıyor."

Kanada'nın çok istikrarlı olduğunu vurgulayan Akman, 38 milyon nüfuslu ülkenin her yıl minimum 250 bin göçmen alması gerektiğini, bu kişilerin konuta ihtiyacı olacağını söyledi. Kanada'nın 2040'a kadar 55 milyon nüfusa ulaşmayı hedeflediğini aktaran Akman, ülkenin çok hızlı büyüdüğünü ifade etti.

- "Türk müteahhitler hız ve kaliteyle öne çıkıyor"





Akman Holding ve SAMM Developments Yönetim Kurulu Başkanı Akman, Kanada'da en çok Çinli ve İtalyan müteahhitlerin bulunduğunu, Türklerin pastadan henüz pay alamadığını söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının ciddi tecrübesi olduğunu dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Biz hem hızlıyız hem de yapı kalitemiz çok yüksek. Bu iki alanda da hem Çinlilerin hem de İtalyanların önündeyiz. Bu projeyi biz 24 ayda bitireceğiz. Bürokratik işlemlerle birlikte 30 ayda teslim edeceğiz. Böyle bir projeyi İtalyanlar veya Çinliler 48 aydan önce bitiremez. Biz kendimizi gösterirsek ciddi rağbet görürüz. Kanada'yı keşfetmeliyiz. Bizim gelecekte hayata geçirmeyi düşündüğümüz 3 projemiz daha var."



