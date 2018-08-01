0553 313 94 23

Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en hızlı botuna kritik görev!

TÜRK mühendisleri tarafından yapılan, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', Bodrum'a geldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:41
Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en hızlı botuna kritik görev!

Bota, yaz boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.

Türk mühendisi Ekber Onuk tarafından üretilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı Aksaz Askeri Üssü'nde konuşlandırılan ve yaptığı 120 kilometre hız ile dünyanın en hızlı ve donanımlı, ayrıca radara yakalanmayan askeri botlarından olan MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botu 'Yonca-Onuk', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne geldi. İlgi odağı olan botun, yaz sezonu boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki yaklaşık 55 millik alanda, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede ani müdahale görevi yapacağı öğrenildi. Botun, Özel Kuvvetler ve SAT timlerinin düşman bölgelerde görev yapması amacıyla geliştirilmiş olup, yüksek ateş gücü ile birlikte hız, denizcilik ve yük taşıma kabiliyetlerini sağlamak üzere profesyonel kullanımlara uygun mukavim tekne yapısında inşa edildiği ve SAT birlikleri tarafından kullanılmakta olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 29 Ocak 2017 tarihinde Kardak Kayalıkları'na yaptığı ziyareti sırasında, MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botlarından 3'ü, Akar'ın bulunduğu hücumbota eşlik etmişti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:41
  1. Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botları
  2. Yonca-Onuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den ilk tepki: ABD'ye yaptırım geliyor!
    1. Türkiye'den ilk tepki: ABD'ye yaptırım..
    2. Her geçen gün imam hatiplere olan..
    3. İşte CHP'nin HDPKK ile olan kirli..
    4. İngiltere Rusya'daki başkonsolosluğunu..
    5. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    6. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
    7. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    8. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
    9. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
    10. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
    11. Bu oyunlar zihin açıyor!
    12. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
    13. Kurabiye diyeti nedir?
    14. Maden suyu zayıflatır mı?
    15. Şeker oranı yüksek meyveler..
    16. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
    17. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
    18. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
    19. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
    20. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!