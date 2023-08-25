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Dünya Türk muhabir sordu! BM yetkilisi zor yutkundu
Dünya

Türk muhabir sordu! BM yetkilisi zor yutkundu

Yeniakit Publisher
2023-08-25 01:32:00 -
Türk muhabir sordu! BM yetkilisi zor yutkundu

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) insani projesi olan Pile-Yiğitler Yolu yapımına neden engel olmaya çalıştığına ve taraflara neden farklı muamele gösterildiğini cevaplayamadı.

Nino, "GKRY'nin 1996, 2003, 2004, 2012 ve hatta 2021'de bile ara bölgeyi ihlal ederek inşaat çalışması, askeri tahkimat ve hatta bir üniversite inşa ettiği görülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bunlardan bazılarının Türk tapulu arazilerden geçtiğini belirtti.

Geçmişe ilişkin yaptığım araştırmada BM ya da BMGK'nin GKRY'nin eylemlerine ve projelerine karışmadığını ve kınamadığını görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı, BMBG'nin durdurmaya çalıştığı Pile-Yiğitler Yolu projesinin bir insani proje olduğunu ve ulaşım için gerekli olduğunu dile getirdi.

Soruyu yanıtlamadı

Bu nedenle iki tarafa açık bir şekilde farklı muamele gösterilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Ayrıca BM ve BMBG'nin iki tarafa da eşit davranma zorunluluğu bulunmuyor mu?" sorusunu, yanında tüm dosyaların bulunmadığını ve daha detaylı bakması gerektiğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

Sorunun aynı zamanda BMBG'ye yöneltilmesi gerektiğini ifade eden BM Sözcüsü, dönüş yapacağını belirtti.

BM Sözcüsü, bunun üzerine e-posta yoluyla da sorunun iletilmesinin ardından henüz yanıt vermedi.
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