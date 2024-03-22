Türk mobilya üreticileri Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'na çıkarma yaptı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin düzenlediği milli katılım organizasyonuyla CIFF'ta 18 firma ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörümüz 2024’e güçlü bir giriş yaptı ve geçtiğimiz yıl yakaladığımız istikrar sürüyor. Elbette bu istikrarı sürdürmek için de uluslararası organizasyonlar önem taşıyor. Bu yılla birlikte Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’na 14. kez milli katılım organizasyonu düzenlemiş olduk ve fuar bizim için oldukça verimli geçti. Fuarda gerçekleştirilen iş görüşmelerinin ihracat rakamlarımıza olumlu yansımalarını bir an önce görmeyi ümit ediyoruz. CIFF önemli bir fuar ve bu yıl 53. kez düzenlendi. Biz de 18 firmamızla 1530 metrekarelik alanda ziyaretçilerimizi ağırladık. Çin dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı konumunda, bu nedenle biz de mobilya sektörünün en büyük pazarına mobilya ihracatı yapmak için adımlar atmak ve burada da var olduğumuzu göstermek için geniş bir katılım gerçekleştirdik. Üretim hacmimiz her geçen gün artıyor ve var olduğumuz pazarlarda yerimizi sağlamlaştırıyoruz. İlerleyen yıllarda Çin pazarından da önemli bir pay alacağımızı düşünüyoruz."

Verilen bilgiye göre, fuarda dünyanın farklı farklı ülkelerinden mobilya üreticileri klasik ve modern ev mobilyası, ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli hammaddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünlerin yanı sıra üst düzey mobilyalar, süit mobilyalar ve tüm evi kişiselleştirme gibi çeşitli temalar altında en iyi ürünlerini sergiledi.