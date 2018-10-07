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Türk mimardan büyük başarı! Türkiye'nin gururu oldu

Tekirdağ’da yaşayan genç bir yüksek mimar, Mars gezegeninde mimarlığa dair çalışmalara katılmayı hak kazanan ilk Türk olarak, Türkiye'nin gururu oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 12:54
Türk mimardan büyük başarı! Türkiye'nin gururu oldu

Tekirdağ’da yaşayan 24 yaşındaki Yüksek Mimar Saadet Yüncü, 1847’de kurulan ve dünyanın en kapsamlı uluslararası mimarlık okulu olma özelliğini taşıyan İlgiltere’nin The Architectural Association, AA School’u tarafından Mars gezegenine en yakın yapıya sahip olan Ürdün’de düzenlenen araştırma ve tasarım atölyesine katılan ilk Türk olarak ülkeye gurur yaşattı. Yüncü, projede yer alan ilk Türk olmasının kendisi için gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

Son altı yıldan beri Jordan Visiting Schoola her yıl yaklaşık on kişinin katıldığını ve Türk vatandaşı olarak ilk katılan kişinin kendisi olduğunu kaydeden Yüncü, "Architectural Association Londra’da bulunan uluslararası en eski mimarlık okulu. Her yıl düzenlediği AA Jordan Visiting School Okulukapsamında bir araştırma çalışması var. Bu üniversite, her yıl bu araştırma çalışmalarını gerçekleştiriyor. 6 yıl önce başlamışlar, her yıl düzenli olarak yaklaşık 10 kişi kabul ediyorlar araştırma ekibine. Dünyanın her yerinden başvurular geliyor, kişilerin başarılarına göre başvurularda kabul olma şansı daha da artıyor. 6 yıldan beri AA Visiting Schoolun, Ürdün'de düzenlediği Mars çalışmalarına kabul edilen ilk Türk oldum ve bu benim için onur verici bir durumdu” dedi.

“Dünyada Mars gezegenine benzerlik gösteren tek yer”

Araştırma çalışmalarına değinen ve projeye kabul edildikten sonra Ürdün’e gittiklerini vurgulayan Yüncü, "Araştırma çalışmalarımızda, ‘Mars gezegeninde nasıl yapı yapabiliriz? Hangi mimari etkinlikleri kullanabiliriz? Yaptığımız çalışmalarla, inşaat teknikerlerinde hangi malzemeleri oluşturulması gerekiyor?’ Mars gezegenine benzerlik göstermesi adına bir takım araştırmalar yaptık Bunun Ürdün olmasının sebebi ise Ürdün'ün güney kenarında bulunan Wadi Rum Çölü, dünyada Mars gezegenine benzerlik gösteren tek yer, bu yüzden Mars gezegenini araştırma çalışmaları için Ürdün’e giriyoruz" diye konuştu.

Araştırma çalışmalarında Mars gezegenini daha iyi anlamak için NASA bilim adamlarıyla birlikte telekonferans görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Yüncü, uluslararası projelerde görev almaktan çok mutlu olduğunu kaydederek, Türk öğrencilerine seslenerek şunları söyledi:

"Rob Mueller gibi bilim adamları bize Mars gezegeninin yer şekillerini özellikleri, hava şartlarını gibi birtakım özelliklerini telekonferans görüşmeleri aktardılar. Biz de bunlar üzerinden Ürdün'de araştırmalar yaptık. Ürdün'de yaptığımız araştırma çalışmaları esnasında, bulduğumuz bulutlar ve dokularla mimari tasarım kavramlarını araştırdık ve mimari tasarım spekülasyonları geliştirdik bu yerlerde çalışmalar yaptık. Uluslararası projelerde görev almaktan çok mutluyum, dünya gelişiyor benim gibi başka Türk öğrencilerin de bu alanlarda görev almasını çok isterim, bilimi takip etmeyi bırakmayın lütfen.

Yüksek Mimar Saadet Yüncü, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerine, Mimari Tasarım 1 ve Mimari Tasarım 2 derslerini vererek bilgilerini aktarıyor. Yüncü aynı zamanda dışarıdan da mimari projeler gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:54
  1. Tekirdağ
  2. AA Jordan Visiting School Okulu

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