  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak KAAN ve F-16 mesajı! SOLOTÜRK pilotu kararlı, birinci olacak! Flaş açıklama

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Boğaz’da yarıştı

Mehmet Akif Üstündağ sapkın evladıyla gurur duyuyormuş!

65 milyar dolarlık pazar! Japonlar kuru meyve almak için dolarları Türkiye'ye getiriyorlar

Akşener'den seçim açıklaması: Tek başımıza girecekmiş gibi hazırlanın

İETT otobüsü alevler içinde kaldı

İstanbul'un belediye başkanı olduğunu hatırlayan İmamoğlu'nun eli ayağına dolaştı!

Hakan Fidan'dan flaş açıklama! Az önce duyurdu

Savcıdan AB’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına ilişkin makale

Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu: Emekli maaşı zam oranı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Gündem Türk mezarlığına saldırmışlardı! Dışişleri'nden açıklama geldi
Gündem

Türk mezarlığına saldırmışlardı! Dışişleri'nden açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 08:30:00 -
Türk mezarlığına saldırmışlardı! Dışişleri'nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik, "Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik soruya yazılı cevap verdi.

Batı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eyleminin şiddetle kınandığının altını çizen Bilgiç, söz konusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasının not edildiğini belirtti.

Bilgiç, Yunan makamlarından faillerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarının, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasının beklendiğini vurguladı.

Sözcü Bilgiç, "Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının hedef alınıyor olmasının ortak insani değerlerin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koyduğunun altını çizen Bilgiç, "Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlenmiş, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verilmişti.

Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'na atamalar yapıldı
Dışişleri Bakanlığı'na atamalar yapıldı

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'na atamalar yapıldı

Türkiye'den skandala sert tepki! Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Türkiye'den skandala sert tepki! Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Gündem

Türkiye'den skandala sert tepki! Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı
Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Gündem

Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka uslanmıyor! Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
Danimarka uslanmıyor! Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Gündem

Danimarka uslanmıyor! Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yerel

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama
Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Gündem

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23