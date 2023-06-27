Türk Medya Grubu'nun ardından Albayrak Medya da sözleşmesini feshetti!

Türk Medya Grubu'nun ardından Albayrak Medya da Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği Bilal Erdoğan'ı hedef alan yalan haberi sebebi ile tepkisini ortaya koydu.

Albayrak Medya Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Reuters ile sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği şöyle duyuruldu:

Albayrak Medya olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.