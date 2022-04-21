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Gündem Türk lirası ile dalga geçen şüpheli yakalandı
Gündem

Türk lirası ile dalga geçen şüpheli yakalandı

Türk Lirası'nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medya platformlarında paylaşan yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:21:00 -
Türk lirası ile dalga geçen şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, " Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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