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Ekonomi Türk lirası için önemli karar! Bakan Nureddin Nebati duyurdu
Ekonomi

Türk lirası için önemli karar! Bakan Nureddin Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi politikalarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:40:00 -
Türk lirası için önemli karar! Bakan Nureddin Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk Lirasıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, ''Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

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