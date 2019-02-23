Türk Lira borcunu döviz ile ödemek caiz midir?
Lira üzerinden yapılmış borcun dövizle yapılmasında sakınca yoktur.23 Şubat 2019 Cumartesi 12:41
Lira üzerinden borç yapmış birinin ödeme günü geldiğinde ödemesini elindeki dövizle yapmasında sakınca yoktur.
Mesela 10 bin lira borç alan biri, bunun tekabül ettiği euro miktarını ödeyebilir. Sakıncalı olan ihtimal; 10 bin lira borç veren kimsenin “bunu bana euro olarak ödersin” demesindedir.
Borç verilen günkü paranın ilerideki ödemesini dövize havale etmek sıkıntılıdır, caiz değildir.
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