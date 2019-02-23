Türk Lira borcunu döviz ile ödemek caiz midir? Lira üzerinden yapılmış borcun dövizle yapılmasında sakınca yoktur.

Lira üzerinden borç yapmış birinin ödeme günü geldiğinde ödemesini elindeki dövizle yapmasında sakınca yoktur. Mesela 10 bin lira borç alan biri, bunun tekabül ettiği euro miktarını ödeyebilir. Sakıncalı olan ihtimal; 10 bin lira borç veren kimsenin “bunu bana euro olarak ödersin” demesindedir. Borç verilen günkü paranın ilerideki ödemesini dövize havale etmek sıkıntılıdır, caiz değildir.

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