Türk kulüpleri peşindeydi! Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu
Yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleri ile anılan Memphis Depay’ın yeni adresi belli oldu. Hollandalı oyuncu Brezilya ekibi Corinthians’a transfer oldu.
Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz dönemi boyunca bir takımla anlaşmayan Depay’ın yeni adresi belli oldu. Hollandalı oyuncu Brezilya’nın Corinthians takımına transfer oldu.
PSV altyapısından yetişen futbolcu, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giydi. Hollandalı santrfor geçen sezon Atletico'da 31 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli oyuncunun adı bir dönem Beşiktaş ile anılıyordu.
Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz dönemi boyunca bir takımla anlaşmayan Depay’ın yeni adresi belli oldu. Hollandalı oyuncu Brezilya’nın Corinthians takımına transfer oldu.
PSV altyapısından yetişen futbolcu, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giydi. Hollandalı santrfor geçen sezon Atletico'da 31 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli oyuncunun adı bir dönem Beşiktaş ile anılıyordu.