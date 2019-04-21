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Türk kulübü Münih’te boks galası düzenliyor

Eski dünya şampiyonu boksör Levent Çukur, 13 Temmuz gecesi Almanya’nın Minih kentinde bir boks galası düzenlemeye hazırlanıyor.

21 Nisan 2019 Pazar 21:17
Türk kulübü Münih’te boks galası düzenliyor

Eski dünya şampiyonu boksör Levent Çukur, 13 Temmuz gecesi Almanya’nın Minih kentinde bir boks galası düzenlemeye hazırlanıyor. "Lions Sport Promotion Boxnacht 6" ismiyle gerçekleştirilecek galada, genç Avrupa şampiyonlarından Emre Çukur ve Yusuf Sultanoğlu da eldiven giyecek.


Şu an 600’ün üzerinde öğrencisiyle Avrupa’nın devleri arasına giren Levent Çukur, Lionsport Promotion isimli promosyon şirketiyle de dev boks galalarına imza atıyor. Bu yıl altıncısını düzenleyeceği (Lions Sport Promotion Boxnacht) isimli gala büyük bir ilgi görüyor.


Eski milli boksörlerden Levent Çukur, 9 yaşında başladığı boks sporunda 12 kez milli formayla ringe çıktı. Ahmet Cömert Turnuvası’nda gümüş madalyaya ulaştı. Almanya’da 1998 yılına kadar çıktığı amatör kümede 280 maçtan 250’sini kazanırken, Alman birinci liginde 10 yıl takım kaptanlığı görevini de üstlendi. Profesyonel boksa geçiş yaptıktan sonra Dünya şampiyonluğunu kazandı ve boksu bırakarak Münih kentinde Leos Boks Gym Boks okulunu açtı. Şu an 600’ün üzerinde öğrencisiyle Avrupa’da adından söz ettiriyor.



Emre Çukur altın kemer maçına çıkıyor


Oğlu Emre Çukur’un 26 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza attığını vurgulayan Levent Çukur, "Emre 13 Temmuz gecesi altın kemer için ringe çıkacak. Şu an için görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük bir kemer maçına çıkacak. Emre, amatörde 67 maç yaptı ve Güney Almanya şampiyonu oldu. Mesleki eğitimden dolayı bir yıl ara vermek zorunda kaldı. Döndüğünde profesyonel boksa başlattık. Ringde fırtına gibi esmeye başladı. 13 maçın hepsini kazanırken 2018 yılında Avrupa şampiyonluk kemerini kazanarak bu başarılarını taçlandırdı. Münih’in dev salonlarından ’Cirkus Crone’de’ düzenleyeceğimiz boks galasında yine benim öğrencim olan Yusuf Sultanoğlu da ringe çıkarak 8. maçını yapacak. Bugüne kadar yaptığı yedi maçın hepsini nakavtla kazanan sporcum, gelecek vadeden boksörler arasında yer alıyor. Aynı galada yine çok sayıda dünya çapında boksör de yumruk sallayacak" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 21:17
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