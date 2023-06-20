Türk kozmetik devi iflas etti! Kötü son: Yüzlerce kişiyi mağdur edip bıraktılar
Türk kozmetik anında faaliyet gösteren Farpa Kozmetik Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi iflas etti. İflasına resmen kararı verildi yüzlerce çalışan işsiz kalacak!
Türk kozmetik devi için acı son. İflasına resmen kararı verildi yüzlerce çalışan işsiz kalacak!
İflas haberi üstüne iflas haberi gelmeye devam ediyor. Konkordato sürecinden başarıyla çıkamayan Farpa Kozmetik için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi resmen iflas kararı verdi. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak.
Milli Gazete'nin haberine göre, iflas eden şirketlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez iflas haberi İstanbul Esenyurt merkezli Farpa Kozmetik'ten geldi. Geçtiğimiz aylarda konkordato talep edilen firma ekonomik sıkıntıları bir türlü aşamadı.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato sürecinden başarılı çıkamayan Farpa Kozmetik Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi için iflas kararı verdi.
Bünyesinde birçok markayı barındıran Farpa Kozmetik 2021 yılından beri ekonomik anlamda zor günlerden geçiyordu.
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Şirkette çalışan yüzlerce kişi işsizler kervanına katılacak. Dünyada dövizdeki hareketlilik nedeniyle dünyadan iflas haberleri geliyor.
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