Beşiktaş, Salah ile anlaştı! İşte kazanacağı yıllık ücret

Beşiktaş, son bombasını Mohamed Salah ile patlatmayı amaçlıyor. Daha önce yıllık 15 milyon euro isteyen dünya yıldızının siyah-beyazlı ekibin önerdiği daha düşük bir maaşı kabul ettiği ifade edildi.

Beşiktaş, şimdi de Mohamed Salah’a imza attırarak siyah-beyazlı taraftarı ayağa kaldırmayı amaçlıyor. Trossard için yapılan imza töreninde taraftarın, “Ya Allah Bismillah, Muhammed Salah” tezahüratları karşısında gülümseyerek imada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

DAHA DÜŞÜK MAAŞA 'TAMAM' DEDİ

Siyah-beyazlılar ile daha önce yaptığı görüşmede 15 milyon euro isteyen Mısırlı futbolcunun menajerlerinin bu kez 12 milyon euroya “Tamam” dediği öğrenildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Mohamed Salah’ın Menajeri Ramy Abbas, Twitter hesabından, “Mohamed’in gelecek sezon nerede oynayacağını henüz bilmiyoruz, ancak çok yakında öğrenebiliriz” ifadesinin ardından oyuncunun avukatının ayrıntıları görüşmek için İstanbul’a geldiği ifade edildi.

Abbas açıklamasında ayrıca, “Sadece sansasyon yaratmak için Mohamed’in oynamak istemediği kulüplerle görüşmeye girmek bizim tarzımız değil” dedi. Dünya Kupası’na veda etmelerinin ardından tatile çıkan Muhammed Salah, Liverpool’da geçirdiği 9 yılın ardından yeni macera için yola çıkmıştı.

Serbest oyuncu durumundaki Salah’a Beşiktaş’ın dışında başka tekliflerin de bulunduğu, ancak oyuncunun Türkiye’yi tercih edebileceği dile getirildi. Son yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme yapması beklenen futbolcu, Liverpool formasıyla 442 maça çıktı, 257 gol atıp, 123 asist yaptı.

EN ÇOK EŞİ İSTEDİ

Mohamed Salah’ın eşi Magi’nin Türkiye’de daha rahat bir ortam yakalayacak olması, Mısırlı oyuncunun tercihinde de önemli rol oynadığı ifade edildi. İstanbul’da yaşamayı arzulayan Magi, Suudi Arabistan yerine Türkiye’yi daha önde tuttu.