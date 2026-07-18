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Ekonomi
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Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

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Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

Çocukların hayallerini süsleyen muhteşem eğlence bugün başlıyor. ŞOK ebeveynlerin içini rahatlatacak, çocukları sevinçten havalara uçuracak Pilsan tery bery uzaktan kumandalı akülü arabayı bugünden itibaren 21 Temmuz'a kadar raflara taşıyor. 50 kg maksimum taşıma kapasitesi, akıllı direksiyon paneli, müzik çalar, Bluetooth ve USB modülüyle donatılan bu araç; yavaş kalkış, otomatik frenleme ve emniyet kemeri özellikleriyle tam güvenli bir sürüş vadediyor. Açılır-kapanır aynaları ve göz alıcı ışıklı gösterge sistemiyle tıpkı gerçek bir spor araba konforu sunan bu aktüel ürünü kaçırmayın.

#1
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

PİLSAN TERY BERY AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA Fiyat: 8,490 TL BASKETBOL TOPU Fiyat: 275 TL

#2
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML Fiyat: 129 TL PURE BABY BEBEK ISLAK HAVLU 4X50 ADET Fiyat: 59 TL KARMEN ZEBRA KAKAO KAPLAMALI BİSKÜVİ 276 G Fiyat: 49 TL BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI 1500 ML LİMON/SENSITIVE Fiyat: 129 TL ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML Fiyat: 55 TL

#3
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU WAFFLE PİKE Fiyat: 399 TL TEK KİŞİLİK PAMUKLU WAFFLE PİKE Fiyat: 350 TL

#4
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

LG 75UT91006LA 4K ULTRA HD 75”190 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS LED TV Fiyat: 53,999 TL LG 75QNED86T6A 4K ULTRA HD 75” 190 EKRAN WEBOS SMART QNED TV Fiyat: 71,999 TL

#5
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

KORKMAZ A353 MIA ÇAY KAHVE MAKİNESİ SETİ Fiyat: 4,299 TL KORKMAZ A369 DEMTEZ INOX 1600W ÇELİK ÇAY MAKİNESİ Fiyat: 2,799 TL

#6
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

MİS YARIM YAĞLI SÜT 1 L Fiyat: 35,90 TL ANADOLU MUTFAĞI BALDO PİRİNÇ 2500 G Fiyat: 189 TL

#7
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

JACOBS SELECTION FİLTRE KAHVE 250 G Fiyat: 249 TL JACOBS CRONAT GOLD 100 G Fiyat: 229 TL NİĞDE GAZOZU 6X250 ML Fiyat: 125 TL

#8
Foto - Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

LADY CLUB VÜCUT SPREYİ 250 ML Fiyat: 119 TL BIOBLAS ARGAN BAKIM YAĞI 100 ML Fiyat: 188 TL

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