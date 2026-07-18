Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor

Çocukların hayallerini süsleyen muhteşem eğlence bugün başlıyor. ŞOK ebeveynlerin içini rahatlatacak, çocukları sevinçten havalara uçuracak Pilsan tery bery uzaktan kumandalı akülü arabayı bugünden itibaren 21 Temmuz'a kadar raflara taşıyor. 50 kg maksimum taşıma kapasitesi, akıllı direksiyon paneli, müzik çalar, Bluetooth ve USB modülüyle donatılan bu araç; yavaş kalkış, otomatik frenleme ve emniyet kemeri özellikleriyle tam güvenli bir sürüş vadediyor. Açılır-kapanır aynaları ve göz alıcı ışıklı gösterge sistemiyle tıpkı gerçek bir spor araba konforu sunan bu aktüel ürünü kaçırmayın.