''Türk köylerin isimleri değiştiriliyor''

Yerel kaynaklara göre isim değiştirmenin "En dönüm noktası", Araz Nehri'nin adının Ares olarak değiştirilmesi oldu.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği sözcüsü Ali Mousavi, BBC News'e mahalle, şehir, sokak isimlerinin Farsça isimle değiştirildiğini ifade etti.

Ali Mousavi'ye göre bölgede yaklaşık 100 ila 200 beldenin adı İran hükümeti tarafından değiştirildi. Bölge halkına göre yalnızca şehirlerin, dağların, köylerin isimlerini değil, mahallelerin, sokakların, meydanların, pazarların isimleri dahi değişimden nasibini aldı.

Bölge halkından İbrahim Hüseyin'e göre, "Pahlavi Şah Rıza Han zamanında, 1925'te böyle bir politika yürürlüğe girdi. İran'ın ''Bir millet, bir din, bir bayrak." politikası gereği Farsça dışında, Farsça konuşmamak, okumak ve yazmak yasaktı. O zamanlar, eski Türk topraklarının isimleri kesintiye uğradı ve amaç, Türklerin izlerini bu topraklardan yok etmek ve onların kendilerine kök salmadıklarını göstermek ” dedi.

Azerbaycan'daki İran Büyükelçiliği Basın Sekreteri Ali Musavi, Azerbaycanlıların yaşadığı şehirlerde, Melikkand beldesinin isminin Melikan olarak değiştirildiğini ifade ediyor ve ekliyor. ''Tikantapa, Tikap, Sayingqalah Shahindish ve Sarayd Sardash olarak değiştirildi. Farsça telaffuza uyarlandı''

Kaynak: BBC / azərbaycan