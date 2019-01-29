0553 313 94 23

''Türk köylerin isimleri değiştiriliyor''

İran yönetiminin Güney Azerbaycanlı Türklere karşı isim asimilasyonuna gittiği iddia edildi.

29 Ocak 2019 Salı 20:34
''Türk köylerin isimleri değiştiriliyor''

Yerel kaynaklara göre isim değiştirmenin "En dönüm noktası", Araz Nehri'nin adının Ares olarak değiştirilmesi oldu.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliği sözcüsü Ali Mousavi, BBC News'e mahalle, şehir, sokak isimlerinin Farsça isimle değiştirildiğini ifade etti.

Ali Mousavi'ye göre bölgede yaklaşık 100 ila 200 beldenin adı İran hükümeti tarafından değiştirildi. Bölge halkına göre yalnızca şehirlerin, dağların, köylerin isimlerini değil, mahallelerin, sokakların, meydanların, pazarların isimleri dahi değişimden nasibini aldı.

Bölge halkından İbrahim Hüseyin'e göre, "Pahlavi Şah Rıza Han zamanında, 1925'te böyle bir politika yürürlüğe girdi. İran'ın ''Bir millet, bir din, bir bayrak." politikası gereği Farsça dışında, Farsça konuşmamak, okumak ve yazmak yasaktı. O zamanlar, eski Türk topraklarının isimleri kesintiye uğradı ve amaç, Türklerin izlerini bu topraklardan yok etmek ve onların kendilerine kök salmadıklarını göstermek ” dedi.

Azerbaycan'daki İran Büyükelçiliği Basın Sekreteri Ali Musavi, Azerbaycanlıların yaşadığı şehirlerde, Melikkand beldesinin isminin Melikan olarak değiştirildiğini ifade ediyor ve ekliyor. ''Tikantapa, Tikap, Sayingqalah Shahindish ve Sarayd Sardash olarak değiştirildi. Farsça telaffuza uyarlandı''

Kaynak: BBC / azərbaycan

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:34
  1. İRAN
  2. AZERBAYCAN
  3. TÜRK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim broşürü dağıtırken canından oldu
    1. Seçim broşürü dağıtırken canından oldu
    2. Filistin'in Maduro'ya desteği Trump'ın..
    3. Gaziantep'te kayıp çiftçinin cesedi..
    4. IKBY'deki Komel lideri Bapir'den..
    5. Nijer'de Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    6. İsrail Gazze sahilinde 14 Filistinliyi..
    7. 'Profesör Ortega' gözaltına alındı
    8. Sinemacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile..
    9. ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'dan..
    10. Aracını ters park eden kadın avukat..
    11. ''Türk köylerin isimleri..
    12. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    13. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger,..
    14. Altı Arap Dışişleri Bakanı Amman'da..
    15. Aday gösterilmeyen belediye başkanı..
    16. En acı an! Tabutun başından ayrılmadı
    17. Suriye sınırına sevk edilen komandolar..
    18. Rus basını: Türk İHA'ları üzerimizde..
    19. Yalçın Menteş yoğun bakımda! | Yalçın..
    20. Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından..
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'