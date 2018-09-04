Türk komutandan PKK'lı teröriste insanlık dersi!

Son zamanlarda güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla darbe üzerine darbe alan PKK'da çok önemli isimler birer birer etkisiz hale getirilirken, örgütün sözde yöneticileri de teslim olmaya devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarının ardından kimi operasyonlarda bazı PKK'lılar da sağ olarak ele geçiriliyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkinde 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 1'i sözde yönetici 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirilmişti. Görüntülerde Türk komutanın PKK'lı teröristlere 'Artık canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş' dediği duyuluyor.

"AKILLI DURMAZSANIZ..."

O ana ait görüntülerde PKK'lı teröristleri teslim alan komutanın yaptığı konuşma örgüte adeta insanlık dersi veriyor.

Komutanın, PKK'lı teröristlere, "Bundan sonra canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş. Akıllı durursanız ateş kullanmayız, akıllı durmazsanız yapacak bir şey yok, görevimizi yerine getiririz" dediği görülüyor.

(Yeni Şafak)