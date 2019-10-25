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Türk Kızılayından Tel Abyad'a mobil klinik açtı

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a mobil klinik açtı. Klinikte, günlük 500 hastaya hizmet verileceği bildirildi.

25 Ekim 2019 Cuma 07:12
Türk Kızılayından Tel Abyad'a mobil klinik açtı

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'a günlük 500 hastaya hizmet verecek mobil kliniği hizmete soktu.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, terörden temizlenen Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edilirken mobil kliniğin açıldığı belirtildi.

Mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar hizmet birimleri bulunduğu ifade edilen açıklamada, 16 uzman hekimin hizmet vereceği mobil klinikle günlük 500 hastanın testleri ve tedavisinin yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Tel-Abyad Hastanesi bahçesinde hizmete giren mobil kliniğin ihtiyaca göre yerinin değiştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Teröristlerin zarar verdiği bölgenin tek hastanesinin onarım sürecinin yürütüldüğü de kaydedildi.

Tel Abyad, 13 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmişti.

 

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:12
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Mobil Klinik
  3. Tel Abyad’
  4. Türk Kızılay
  5. Anadolu Ajansı

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