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Aktüel

Türk Kızılayından Kovid-19 ile mücadelede Moritanya'ya maske yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 22:04:34 -
Türk Kızılayından Kovid-19 ile mücadelede Moritanya'ya maske yardımı

HARTUM (AA) - Türk Kızılayı, Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 19 bin 200 maske yardımında bulundu.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Cem Kahyaoğlu'nun da hazır bulunduğu törende, Türkiye'den gönderilen 19 bin 200 maske Moritanya Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da şu ana kadar 16 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.





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