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Aktüel Türk Kızılay "Yemeğin benden" projesiyle hayırseverlerin bağışlarını almaya başladı
Aktüel

Türk Kızılay "Yemeğin benden" projesiyle hayırseverlerin bağışlarını almaya başladı

Hayırsever vatandaşlar, "www.yemeginbenden.com" internet sitesi üzerinden ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırılması için bağış yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:39:33 -
Türk Kızılay "Yemeğin benden" projesiyle hayırseverlerin bağışlarını almaya başladı

ANKARA (AA) - Türk Kızılay, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz yemek dağıtımı yapan Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde "Yemeğin benden" uygulamasını başlattı.

Türk Kızılay Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 1919'da kurulan ve 101 yıldır aralıksız ihtiyaç sahipleri için ücretsiz yemek dağıtımı yapan Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde hayata geçirilen uygulama kapsamında hayırsever vatandaşlar, "www.yemeginbenden.com" internet sitesi üzerinden ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırılması için bağış yapabilecek.

Sıcak yemek pişirme imkanı olmayan dar gelirli vatandaşların evlerine ulaştırılmak üzere 3 çeşit yemekten oluşan yemek paketinin bedeli 15 lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Sema Yetiş, şunları "101 yıldır kaynayan iyilik kazanımız değerli bağışçılarımızın destekleri sayesinde kaynamaya devam ediyor. Kurduğumuz bu bağış sitesi ile herkesin iyilik kazanlarımıza katkı vermesini sağlamış olacağız. Kızılay olarak değerli bağışçılarımız ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görüyoruz. İyilik kervanına katılmak isteyen bağışçılarımız için bu uygulamayı hayata geçirdik. En kolay şekilde bağışçılarımızın iyilik yapma yolunu açmış olduk. İyilik severleri sitemiz üzerinden aşevimize destek vererek daha fazla sayıda ihtiyaç sahibinin evine sıcak yemek desteği vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Normal günlerde 5 bin kişiye, olağanüstü günlerde ise 14 bin 500 kişiye her gün sıcak yemek paketleyerek ihtiyaç sahiplerine servis edildiğini belirten Yetiş, şunları kaydetti:

"Yararlanıcılarımızın evlerine hane ziyaretleri gerçekleştiriyor, ayni ve nakdi destek yanında psikologlarımız tarafından psikososyal destek de veriyoruz."

Yetiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçen ramazanda günlük 14 bin 500 ihtiyaç sahibine her gün yemek ulaştırdıklarını, yemeklerin hijyenik paketlerle servis edildiğini bildirdi.

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