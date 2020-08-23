Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nin maske üretimi 1 milyonu geçti

HATAY (AA) - Türk Kızılay Toplum Merkezleri tarafından, yeni tip koronavüris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 1 milyonun üzerinde maske üretildi.

Hatay Toplum Merkezi Geçim Kaynağını Geliştirme Programı eğitmenlerinden Nilay Yavuz, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1'i Hatay'da olan toplam 16 merkezde Türk ve Suriyeli gönüllülerle maske üretiminin sürdüğünü anlattı.

Gönüllüler tarafından yapılan maskelerin kamu kurumlarıyla, sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını ifade eden Yavuz, şu ana kadar üretimlerinin 1 milyonu geçtiğini kaydetti.

Merkezlerinde çocuklara özel de maske ürettiklerini belirten Yavuz, ''Çocuklar için merkezimizde özel tasarımlı maskeler üretiliyor. Ekiplerimiz tarafından atölyelerimizde üretilen rengarenk ve çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı maskeler, Hatay ve çevre illerdeki çocuklara gönderiliyor." dedi.

Suriye'nin İdlib kentinden 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Sahar Shekh de maske üretimine katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



