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Gündem Boko Haram okulu bastı: Öğrenciler kaçırıldı
Gündem

Boko Haram okulu bastı: Öğrenciler kaçırıldı

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Boko Haram okulu bastı: Öğrenciler kaçırıldı

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bir okulu hedef alan Boko Haram saldırısında çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Lassa kasabasındaki bir devlet lisesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Biyoloji sınavı yapıldığı sırada okul binasına girerek saldırı düzenleyen örgüt üyeleri, çok sayıda öğrenciyi kaçırdı.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Kenneth Daso, yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak saldırganların Lassa'da kurulan haftalık pazarı fırsat bilerek motosikletlerle bölgeye sızdığını söyledi.

Daso, saldırıda bir öğretmenin hayatını kaybettiğini, çok sayıda öğrencinin de silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını belirtti.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, söz konusu saldırının ardından teröristlere yönelik koordineli operasyon başlatıldığını bildirdi.

Goni, Daggu bölgesi yakınlarında kaçan saldırganlarla çıkan çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Operasyonda kaçırılan 10 öğrencinin kurtarıldığına dikkati çeken Goni, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli bakım ile desteğin sağlandığını ifade etti. Goni, saldırganların yakalanması ve diğer öğrencilerin kurtarılması için operasyonların sürdüğünü vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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