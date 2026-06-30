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Dünya Trump'tan Doha açıklaması! Kafaları karıştıran yorum
Dünya

Trump'tan Doha açıklaması! Kafaları karıştıran yorum

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Trump'tan Doha açıklaması! Kafaları karıştıran yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da ABD ile İran arasında yapılması beklenen mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin temkinli konuştu. Trump, “Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında Katar’da yapılması planlanan mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Doha’daki toplantıya dair net bir beklenti ortaya koymadı.

Trump, Beyaz Saray'da otomobil üreticilerinin araç verilerini kilitlemesini ve belirli tamir araçlarını zorunlu kılmasını kısıtlamasına karşılık tüketicileri korumayı amaçlayan başkanlık kararnamesinin imza töreninde soruları cevapladı.

ABD ile İran heyetleri arasında Katar'ın ın başkenti Doha'da yarın yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleriyle ilgili bir soruya Trump, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Trump, yarın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanması beklenen doğumla kazanılan vatandaşlık kararı tartışması hakkındaki soruya ilişkin, mahkemenin vereceği karara uyacağını söyledi.

Doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının ülke için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Bunu yapan tek ülke biziz. Başka hiçbir ülke doğumla kazanılan vatandaşlığı uygulamıyor. Son derece yıkıcı, çok maliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "sosyalist adayları" desteklemesiyle ilgili bir soruya ise "Bence bu, aslında ulusumuz için büyük bir tehdit." diye cevap verdi.

Sosyal demokrat kelimesinin aslında "komünizm" olduğunu savunan Trump, "Bence bu, belki de kuruluşumuzdan bu yana ulusumuz için en büyük tehdit. Bunu söylediğimde insanlar gülecek ama akıllı insanlar 'Muhtemelen haklı.' diyecekler." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberde, ABD Başkanı Donald Trump’un İran ile yapılacak Doha görüşmelerine dair net bir beklenti sunmaması dikkat çekici. Katar'da gerçekleşecek bu toplantı önemli olabilir veya olmayabilir demiş. Bir dindar ve milliyetçi Türk olarak, İslam dünyasının barışa kavuşması için bu tür girişimlerin başarılı olması dileğiyle bakıyoruz. Ancak Trump’un "komünizm" söylemi ile sosyal demokratların tehdidi gibi ifadeleri de üzücü. Türkiye, her zaman Batı emperyalizmine karşı direnmiştir ve sol grupların ülkemize zarar verme potansiyeline karşı duyarlı olmalıyız. Amerika'nın iç politikasına odaklanması, uluslararası ilişkilerde riskler taşıyor.
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