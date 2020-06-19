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Aktüel

Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 01:04:09 -
Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı

DÜZCE (AA) - Düzce'de Türk Kızılay, sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Gölyaka ilçesinde vatandaşlara hijyen seti ve içme suyu dağıttı.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi, su baskının etkili olduğu Yazıpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunuldu.

Vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesinin ardından Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi Müdürü Zafer Kanber koordinesinde, ailelere hijyen seti ve içme suyu dağıtımı gerçekleştirildi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

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