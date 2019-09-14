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Türk Kızılay gönüllülerinden vatandaşlara eğitim

"14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında, Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllülerince vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:09
Türk Kızılay gönüllülerinden vatandaşlara eğitim

AĞRI (AA) - Ağrı'da, "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla Türk Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşlara uygulamalı hayat kurtarma eğitimi verildi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlar için uygulamalı ilk yardım eğitimi programı düzenledi.

"Ayrımcılık ve dışlanma yapmadan herkes için ilk yardım" temasıyla toplanan Türk Kızılay gönüllüleri, vatandaşlara kırık, çıkık, arı sokması vakaları ile sara nöbeti geçiren hastaya ve kaza anında ilk yardımda neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, programı farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini, eğitimlere katılanların ilk yardım anında nelerin yapıldığını gördüğünü söyledi.

Eğitimin daha önce ilk yardım eğitimi alan gönüllülerce verildiğini dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Boğulma, kırılma, burkulma, yanmayla alakalı ve genel olarak sürekli yaşadığımız ilk yardıma dair olaylar karşısında neler yapmamız gerektiği konusunda insanlarımızı bilinçlendirmek istedik. Gayet güzel tepki ve bilinç oluştu. İnsanlar bu konuya çok duyarlı. Bebeklerin boğazında cisim kalması ve buna benzer birçok konuyu anlattık. Solunum yolunda tıkanma, kırılma veya arı sokmalarıyla alakalı tamamıyla canlandırma yaparak, insanları bilinçlendirdik. Birçok kişinin ilk yardıma dair hiçbir bilgisi yoktu. Gayet güzel geri dönüşler oldu."

Eğitime katılan Necati Akyol da uygulamalı eğitimlerin çok faydalı olduğunu, ilk yardım konularını öğrendiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:09
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