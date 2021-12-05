Türk Kızılay gönüllüleri ‘5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde buluştu

Türk Kızılay'ı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Gönüllülük Ödülleri” etkinliğinde 81 ilden 3 bin genç katıldı. 3 bin genç arasından pek çok kişi yaptıkları yardımlar dolayısıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Türk Kızılay tarafından ödüllendirildi. Sel, yangın, deprem gibi afetlerde, zor zamanlarda insanların yanlarında olarak gönüllere taht kuran gönüllü vatandaşların ödüllendirildiği etkinliğe Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Aşçı Mehmet Yalçınkaya da katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay, gönüllülük üzerine kurulu. Gönüllülükle beraber çalışan bir cemiyet ve gönüllüleriyle beraber var. Bütün bu yaptıklarını gönüllüleriyle beraber yapıyor. Bugün de Dünya Gönüllüler Günü. Dünyadaki diğer ulusal cemiyetlerin gönüllüleriyle, milyonlarca gönüllüleriyle beraber Kızılaycılar da bugünü kutluyorlar. Bugün özellikle afetlerde, kovid sürecinde, sıkıntılı zamanlarda özel işler yapmış gönüllülerimizi takdir edeceğiz. Onların ödüllerini vereceğiz. Bugün gönüllülük oscarlarını dağıtacağız ve bu kadar güzel gönüllü insanlar beraber olmak gerçekten çok büyük bir keyif” açıklamasında bulundu.



Gönüllülüğün Türk milletinin kalbinde olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Aslında burada bugün bir bayram havası yaşıyoruz. Gönüllülük Türk milletinin kalbinde var. Kızılay bunun tezahür etmiş şekli. Bundan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Bu yıl aslında çok zorlu bir yıl geçti ama Türk milletinin birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde bazen örgütlenmiş olarak bazen kendiliğinden gelişen merhamet duygularının yoğunlaştığı bir yılı yaşadık” şeklinde konuştu.

Tıbbi Görüntüleme mezunu olan 20 yaşındaki gönüllü Necati Özgün ise, “Gönüllü etkinlikleri 15 Temmuz’da aşure ve aşevi dağıtımlarında bulundum. Pide dağıtımlarında bulunduk. Yaşlılarımıza destek verdik, çocuklarımıza balon dağıtımları, çocuklarımızı mutlu etmek için uğraşlar verdik sadece Türk Kızılay’ımızla beraber. Yaklaşık bir buçuk yıldır Türk Kızılay’ında gönüllü olarak çalışıyorum. Burada olmaktan mutluyuz. Ben mesela 6 gün çalışıyorum ama pazarımızı gönüllülük için ayırdık. Yani bunun için şeref duyuyoruz” dedi.

Şube, gençlik, kadın ve engelsiz teşkilattaki gönüllülerin katıldığı etkinlikte Bozkurt selinde kurduğu ip sistemiyle 30 öğrenciyi kurtaran emekli Astsubay Turhan Tekin, kanseri 3 kez yendikten sonra lösemi hastası minik Bera ve Mihrimah’a gönüllü anne olan Çiçek Akçay, Darülaceze’de 15 yıldır yaşlı ve hasta kadınların saç kesim ve kişisel bakımlarını yapan 60 yaşındaki Sevim Zenge, Sivas’ta kendi çabasıyla 8 bin 500’ün üzerinde ağaç dikmeyi başaran 71 yaşındaki Selim Petek ve iyilik serüveninde Kızılay’ı yalnız bırakmayan pek çok kişiye ödüller takdim edildi.