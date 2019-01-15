“Türk Kartalı”na Almanya’dan “mükemmel tasarım” ödülü

Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen dünyanın en köklü tasarım yarışmaları arasında yer alan “German Design Awards 2019” sonuçları açıklandı. Türk tasarımcı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibi tarafından tasarlanan ve “Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık” tarafından geliştirilmesi ve Türkiye’de üretimi hedeflenen “Türk Kartalı ALPINA” uçak modeli, Almanya’da düzenlenen yarışmada “Mükemmel Tasarım” ödülünü kazandı. “ALPINA” uçak tasarımı, suya inebilen “AQUA” ve 4 kişi kapasiteli “ALPINA D-DSNB” alternatifleri ile “havacılık, deniz ve demiryolu taşıtları” kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Celal Gökçen, “Dünya çapındaki sanayi devlerinin katıldığı yarışmada, havacılık alanında, son 10 yıldaki ilk altın ödülü kazanmayı başaran ‘ALPINA’ adlı Türk tasarımı oldu” ifadelerini kullandı.