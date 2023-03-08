Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı! Göçmen kaçakçısının kaçmasına izin verilmedi