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Gündem Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı​​​​​
Gündem

Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı​​​​​

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 21:43:00 -
Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı​​​​​

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Yabancı uyruklular, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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