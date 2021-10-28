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Gündem Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:34:00 -
Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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