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Gündem Türk kara sularına itildiler! Yunanistan alçaklığa devam ediyor
Gündem

Türk kara sularına itildiler! Yunanistan alçaklığa devam ediyor

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacının kurtarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:50:00 -
Türk kara sularına itildiler! Yunanistan alçaklığa devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Burada sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

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