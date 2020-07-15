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Aktüel

Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:06:28 -
Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından lastik bottaki benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dikili açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yardım bekleyen 40 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından benzin bidonları alınarak Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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