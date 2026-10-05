Türk Kanser Derneği'nden erken tanı çağrısı: 'Kontrollerinizi ertelemeyin'

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında kadınlara erken tanı çağrısı yaptı: "Ailemde yok, bir şikayetim yok, kendimi iyi hissediyorum diyerek kontrollerinizi ertelemeyin." Duruman, taramalar sayesinde hastalığın henüz belirti vermeden yakalanabildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 yılı verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon kadına meme kanseri tanısı konuldu, 694 bin kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olmayı sürdürüyor; 2024 itibarıyla yaklaşık 8,2 milyon kadın meme kanseri tanısı ile yaşamını sürdürüyor.

Toplantıya alanında uzman doktorların yanı sıra sanatçı Betül Demir, oyuncu Perihan Ünlücan, sunucu Yağmur Kalyoncu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Bugünkü amacımız çok açık, 'Bana olmaz' demeyin" diyen Duruman, "Meme kanseri konusunda yalnızca rakamlardan söz etmek yeterli değil. Her rakamın arkasında bir kadın, bir aile, değişen bir yaşam var" dedi. Erken teşhisin hayat kurtarmanın yanında tedavi sürecinin yükünü de azaltabildiğini belirten Duruman, hastalık erken yakalandığında daha az cerrahi ve daha az ilaçla tedavi olasılıklarının ortaya çıktığını, bazen kemoterapi bile kullanılmadan tedavi olan hastalar görülebildiğini anlattı.

Birinci evrede yakalanan tümörde başarı yüzde 95'lerde

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Türkiye'de yaklaşık 32 bin meme kanseri hastası bulunduğunu, farkındalık programlarıyla birlikte hastalığın artık daha erken evrelerde bulunabildiğini söyledi. Eralp, evreler arasındaki farkı şöyle anlattı: "Birinci evrede, daha küçükken yakalanan bir tümörde başarı yüzde 95'lerde. İkinci evreye doğru geldiğinde yine çok iyi, yüzde 85-90'lar arasında. Ancak üçüncü evreye geldiğinde başarı oranımız yüzde 75'lere kadar inebiliyor."

Eralp, bu nedenle tarama programlarının Türkiye çapına yayılması ve herkesin bunlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğini söyledi.

Tarama yaşına da değinen Eralp, "Türkiye'de taramalar resmi olarak 50 yaşında başlıyor ancak bildiklerimiz bize 40 yaşından itibaren rutin olarak yapılması gerektiğini söylüyor" dedi. Türkiye'de 40 yaş altında görülen meme kanseri oranlarının biraz daha fazla olduğunu belirten Eralp, ailede ya da yakınlarda meme kanseri, yumurtalık kanseri veya benzer kanserler bulunanların taramalara daha erken başlamasının gerekebileceğini dile getirdi.

Pehlivan: Kanser büyük oranda önlenebilir

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan, yıllardır bu alanda yapılan tüm çalışmalara rağmen hastalığa yenilmenin en büyük sebeplerinden birinin hâlâ kanser algısı olduğunu düşündüğünü söyledi. Kanserin önlenemeyen ve tedavi edilemeyen bir hastalık olduğu yönündeki algının mücadelede en büyük negatifliği yarattığını anlatan Pehlivan, kanserlerin yüzde 10'unun genetik, yüzde 85-90'ının ise yaşam tarzı ve yaşam alışkanlıklarından kaynaklandığını aktardı.

"Kanser günümüzde tedavi edilebilir ve kronik bir hastalık haline geldi" diyen Pehlivan, sistemik tedaviler, cerrahi ve radyoterapideki gelişmelerle insanların normal hayatlarından çok fazla alıkonulmadan, hayat kaliteleri korunarak yaşamlarını sürdürebilmelerinin sağlanmaya başlandığını söyledi.

'Korkmayın ama ertelemeyin'

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aylin Hande Gökçe, sürecin her zaman olmamakla birlikte genellikle kadının eline memesinde bir kitle gelmesiyle başladığını, çoğu kadının aklından geçen ilk kelimenin "kanser" olduğunu ve doğal olarak korktuğunu söyledi. Gökçe, hastalarına her zaman "Korkmayın ama ertelemeyin" dediğini aktardı.

Memedeki kitlelerin çoğunun iyi huylu olduğunu belirten Gökçe, "Bu kitle iyi huyludur" diyerek ya da ağrılı-ağrısız olmasına bakarak ertelememek gerektiğini, çünkü altından meme kanserinin de çıkabileceğini söyledi.

Duruman ise tarama imkânlarına daha fazla kadının ulaşması için çalıştıklarını belirtti. Hangi il veya ilçede yaşandığı fark etmeksizin, derneği telefonla arayanların kendilerine en yakın merkezde ücretsiz tarama imkânlarına ulaşabilmesi için uğraştıklarını anlatan Duruman, "Yaşınıza ve kişisel risklerinize uygun tarama için size yol gösterelim" dedi.