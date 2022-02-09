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Dünya Türk kamikaze İHA'larına Almanlardan övgü
Dünya

Türk kamikaze İHA'larına Almanlardan övgü

Türk İHA'ların savaşların seyrini değiştirdiğini analiz eden uluslararası basın, Türkiye'nin kamikaze İHA'larına da yer vermeye başladı. Alman medyası bu İHA'lar için, "Savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 22:01:00 -
Türk kamikaze İHA'larına Almanlardan övgü

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiindeki atılımları, dünyada da büyük ilgi görüyor.

Yerli ve milli olarak geliştirilen Türk SİHA'larının sahada gösterdiği başarılar sonrası çok sayıda ülke, bu askeri araçlara sahip olmak için sıraya girdi.

Dünya basını da Türkiye'nin bu alandaki adımlarını haberleştirmeye devam ediyor.

Son olarak Alman Die Welt medya organı, Türk sürü İHA'larını inceleyerek, bu sistemlerin sınırdışı operasyonlarda kullanıldığına dikkat çekti.

Türkiye'nin KERKES projesi kapsamında geliştirdiği Kargu, Alpagu ve Togan gibi kamikaze İHA'ların çalışma prensiplerinin anlatıldığı videoda, "Yapay zekaya sahip bu  makineler, savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor" denildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlediği son hava operasyonu Kış Kartalı'na da değinilen haberde, örgüte vurulan darbeye dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, Türk SİHA'larının Libya'daki harekatları sebebiyle, Rus hava savunma sistemlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

 

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