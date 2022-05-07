Türk Kahvesinin sırrı ortaya çıktı! Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesinin zararı var mı, faydaları neler?

İyi ve bol köpüklü, herkesi kıskandıracak bir Türk kahvesi yapmanın sırrı ortaya çıktı, bu konuda uzmanlar tavsiyelerde bulundu. Her şeyden önce hazırladığınız Türk kahvesinin bol köpüklü ve lezzetli olmasını istiyorsanız, koyduğunuz malzemelerin sıralamasına dikkat edecekseniz. İlk malzemeniz, kullanıyorsanız tabi, şeker olması gerekiyor. Ve asıl püf noktası ise cezveye koyacağınız su...

Türk kahvesi anneannelerimizde için önemli bir yeri vardır. Osmanlı zamanından günümüze kadar gelen en güzel içeceklerdendir. Bu nedenle pişirirken usulüne göre pişirmek gerekir.

Yavaş yavaş titizlikle yapılan Türk kahvesinin köpüklüsü makbuldür. Türk kahvesinin köpüklü pişirmek ayrı bir sorundur. Ne yaparsam yapayım Türk kahvesinin köpüklü yapamıyorum diyorsanız işte bu püf nokta tam size göre. Peki önce Türk kahvesinin faydalarına bakalım.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Düzenli olarak kahve içmek, kalın bağırsak ve kolon kanserini %25, bağırsak kanseri riskini ise %45 oranda azaltır. Vücuda enerji vererek uyanık kalmayı sağlar. Yemekten sonra içilen bir fincan Türk kahvesi, sindirimin rahatlamasını sağlar.

Şekersiz içildiğinde mide ve kilo problemlerine iyi gelir. Türk kahvesi, düşünme gücünü de olumlu yönde etkiler. Uyarıcı özelliği olduğu için, beyni sinyallere karşı daha açık bir hale getirilir. Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını korur. Meme kanseri riskini azaltır. %40 oranında ağrı kesici etkisi sağlar.

Daha kolay nefes almayı sağlar. Parkinson ve diyabet rahatsızlıklarını önlemeye yardımcıdır. Depresyon etkilerini azaltır, stresi giderir. Pankreas kanseri riskini azaltır. Sosyalleşmeye yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olur.

Peki Türk kahvesinin zararları var mı? Dikkatli olunmadığı ve ölçü kaçırıldığı takdirde zararı var. İşte bunlardan bir kaçı...

TÜRK KAHVESİNİN ZARARI VAR MI?

Türk kahvesi tansiyonu yükseltir mi endişenizi gidermenin zamanı geldi. Severek tükettiğiniz Türk kahvesi, gün içinde fazla miktarda tüketildiğinde tansiyonu yükseltir ve kronik bir hale Dönüştürür. Hipertansiyon riskinden uzak kalmak için kahve miktarınızı en az seviyeye indirmelisiniz. Kafein, kalp atışını yükselten bir maddedir. Kısa zaman aralıklarıyla sık sık Türk kahvesi tüketiyorsanız, ölçülü olmak için daha fazla geç kalmamalısınız.

Türk kahvesinde bulunan kafeinden dolayı, kalp ritmi gün içinde değişkenlik gösterebilir. Bir günde 5 fincan kadar Türk kahvesi içen kişilerin kalp krizi geçirme riski daha yüksektir. Kahvenin tansiyon dengelediği bilinmektedir. Fakat aşırı içilen kahve tansiyonu alt üst edeceğinden dolayı kalp hastalıklarına meydan oluşturmaktadır. Kalp çarpıntısı yaşamamak için Türk kahvesini sınırlı miktarda tüketebilirsiniz.

Türk kültüründe yemekten bir süre sonra Türk kahvesi ikram edilmektedir. İkram edilen kahveler yemekten hemen sonra içilirse, bir de bol şekerli olursa kan şekerini yükseltebilir. Yükselen kan şekeri de zamanla şeker hastalığını tetikler. Şeker hastalığı ile mücadele etmemek için kahvenizi yemeklerden yaklaşık 30 dakika sonrasında içebilirsiniz.

Çok Türk kahvesi içmenin zararları midenizde hissedilecektir. Mide asitlerinin fazla salgılanmasına neden olan kafein, ülserin oluşmasını ve beraberinde bağırsak hastalıklarının yaşanmasını meydana getirir. Ülser teşhisi yapılan kişilerin gün içinde 1 fincanı geçmeyecek şekilde kahve içmesi önerilmektedir.

Türk kahvesini çok içen kişilerin beyindeki kan hücreleri, risk altında olur. Aşırı Türk kahvesi tüketimi sonucunda ise migren ve baş ağrısı yaşanır. Herhangi bir beyin rahatsızlığı yaşamamak için sizlere yine ölçülü olmanızı hatırlatacağız.

Türk kahvesini çok seven anne adaylarının Türk kahvesi gebelikte zararlı mı merakını dindirelim. Türk kahvesi gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken bir içecek olmaktadır. Kafein annenin ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Anne adayları bu dönemde kahve yerine taze meyve suyu ve bol su tüketerek sıvı ihtiyacını karşılayabilir.

GÜNDE KAÇ FİNCAN TÜRK KAHVESİ İÇİLİR?

Her üründe olduğu gibi kahvenin fazla tüketilmesi de zararlıdır. Türk kahvesinin faydalarından yararlanabilmek için, ölçülü miktarda tüketilmesi önerilir. Günde 2 fincan Türk kahvesi içilmesi, idealdir. 2 fincandan daha fazla tüketildiğinde zararlı etkileri ortaya çıkmaya başlar.

KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?

Kahve miktarı:

Bir fincan Türk kahvesine ağrına kadar dolu bir tatlı kaşığı kahve koymanız gerekir.

Orta şekerli kahvede; Her fincana 2 adet kesme şeker

Az şekerli kahvede; 1 adet kesme şeker

Şekerli kahvede; 2 buçuk kesme şeker

Hazırlanışı:

Kahveyi köpüklü yapmak istiyorsanız ilk olarak cezveye şeker koymanız gerekir.

İlk önce şeker sonra kahve daha sonrada soğuk su koymanız gerekir.

Kahveyi pişirirken ocağa koymadan önce karıştırmalısınız. Kahveyi ocağa koyduktan sonra fazla karıştırılmamalı ve pişmesini beklemeliyiz.

Kahvenizin piştiğini gördüğünüzde üzerindeki köpükleri kahve fincanlarına koyabilirsiniz. Sonda kahvenizi 2-3 saniye ocakta tutun son olarak da kahveleri fincanlara dökebilirsiniz.