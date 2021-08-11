  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Burdur'da orman yangını çıktı
Afganistan'ın Maliye Bakanı ülkeyi terk etti!
Destici: Türkiye'nin buna ihtiyacı var
Almanya'da grev hayatı kilitledi
Ekonomi Türk kahvesinde maksimum lezzet
Ekonomi

Türk kahvesinde maksimum lezzet

Arzum, OKKA Minio Jet’le Türk kahvesini maksimum lezzette hazırlanarak kahve severlerin beğenisine sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 13:30:00 -
Türk kahvesinde maksimum lezzet

OKKA Minio Jet, kahvenin ağır ateşte ve ideal kıvamında pişerek bol köpüğüyle aranılan Türk kahvesi lezzetini yakalamasını sağlıyor. Tek seferde 5 fincana kadar pişirme kapasitesine sahip olan Türk kahvesi makinesi ile gün içerisinde verilen molaların hazzı ikiye katlanıyor. Kültürümüzün vazgeçilmezi Türk kahvesini tam kıvamında pişirerek maksimum lezzet sunan Arzum OKKA Minio Jet, kompakt ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Evlerden ofis ortamına kadar tüm iç mekanlarla mükemmel bir uyum yakalayan OKKA Minio Jet, taşmayı önleyen sistemi ile birlikte sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle kahve severlere ekstra avantajlar sunuyor. Özel ölçü kaşığı sayesinde ölçü tutturma derdine de son veren Arzum OKKA Minio Jet, farklı renk alternatifleriyle her zevke hitap ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay