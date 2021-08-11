Türk kahvesinde maksimum lezzet

OKKA Minio Jet, kahvenin ağır ateşte ve ideal kıvamında pişerek bol köpüğüyle aranılan Türk kahvesi lezzetini yakalamasını sağlıyor. Tek seferde 5 fincana kadar pişirme kapasitesine sahip olan Türk kahvesi makinesi ile gün içerisinde verilen molaların hazzı ikiye katlanıyor. Kültürümüzün vazgeçilmezi Türk kahvesini tam kıvamında pişirerek maksimum lezzet sunan Arzum OKKA Minio Jet, kompakt ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Evlerden ofis ortamına kadar tüm iç mekanlarla mükemmel bir uyum yakalayan OKKA Minio Jet, taşmayı önleyen sistemi ile birlikte sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle kahve severlere ekstra avantajlar sunuyor. Özel ölçü kaşığı sayesinde ölçü tutturma derdine de son veren Arzum OKKA Minio Jet, farklı renk alternatifleriyle her zevke hitap ediyor.