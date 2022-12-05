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Kadın - Aile Türk kahvenize tarçın koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! Kahve gününde kilo verdiren Türk kahvesi tarifi
Kadın - Aile

Türk kahvenize tarçın koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! Kahve gününde kilo verdiren Türk kahvesi tarifi

Tüm dünyada sabah kahvesi kadar keyif veren bir içecek bulmak zordur. Enerjinizi yükseltir ve sizi önünüzdeki zorlu güne hazırlar. Tarçınlı kahve ile zayıflayanlar öneriyor. Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla sizlere bu tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet oslun.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 21:30:00 - 2022-12-05 21:41:21
Türk kahvenize tarçın koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! Kahve gününde kilo verdiren Türk kahvesi tarifi

Tüm dünyada sabah kahvesi kadar keyif veren bir içecek bulmak zordur. Enerjinizi yükseltir ve sizi önünüzdeki zorlu güne hazırlar.

Metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur ve normal miktarda tüketildiğinde kalp sağlığınızı korur. Ancak maksimum faydayı elde etmek istiyorsanız şekersiz ve sütsüz tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

Bir iki bardak sade kahve tükettiğinizde bir daha şekerli içemeyeceğinizi göreceksiniz. Tarçın, vücudunuzdaki şeker moleküllerinin daha hızlı yakılmasını sağlar ve bu sayede kan dolaşımınızda serbest gezen şeker yağa dönüşmez.

Sabahlarınızı mükemmelleştiren bu harika içeceği tam bir yağ yakıcı hale getirmenin yolunu bilen birkaç kişiden biri olmak üzeresiniz. Kahvenize hindistan cevizi yağı, tarçın ve bal ekleyerek kolayca ve hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün.

Bu karışımın gücü nereden geliyor?

Tarçın, vücudunuzdaki şeker moleküllerinin daha hızlı yakılmasını sağlar ve bu sayede kan dolaşımınızda serbest gezen şeker yağa dönüşmez.

Hindistan cevizi yağı, tüketildiğinde direkt olarak karaciğere gönderilir ve kesinlikle yağa dönüşerek depolanmaz ve vücudunuzu yağ yakmaya teşvik eder.

Bal, içinde bol miktarda şeker barındırıyor sanıyorsunuz değil mi? Cevabımız hem evet hem de hayır. Bal herhangi bir yapay tatlandırıcı içermez. Tamamen doğal bu ürün sayesinde vücudunuza giren tüm şeker molekülleri hiçbir şekilde yağa dönüşmez ve hemen yakılarak enerji olarak kullanılır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan çoğu besleyici maddeleri sağlar.

Sizin için özel bir tarif hazırladık.

Yarım su bardağı bal,
¾ su bardağı hindistan cevizi yağı,
bir çay kaşığı tarçın
ve 1 çay kaşığı kakao
Karıştırıp macun haline getirin. Her sabah kahvenize 1 veya 2 çay kaşığı ekleyin.

Kahvenizi bu şekilde tüketmenin vücudunuzda yarattığı değişiklikleri bize bildirmeyi unutmayın!

Diğer tarif:

Tarçınlı kahve Nasıl Yapılır?

Bunun için cezvenize önce kahveyi ve tarçını aktarıp karıştırın ve ardından üzerine sütü ilave edin. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra cezveyi ocağa alın, kısık ateşte köpürene dek pişirin. Ardından hızlıca fincana alıp servis edebilirsiniz.

Tarçınlı Türk kahvesi zayıflatır mı?

Tarçınlı sütlü Türk kahvesi metabolizma üzerindeki hızlandırıcı etkileri sayesinde düzenli tüketildiğinde yağ yakımını da hızlandırıyor. Hem bu sayede hem de bağırsaklar üzerindeki olumlu etkileriyle kilo vermek isteyenlere yardımcı oluyor, kilo verme sürecini hızlandırıyor.

 Türk kahvesi günü var mı?
Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

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