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Türk kadınının göklerdeki temsilcisinin 25'inci gösteri heyecanı

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olan ve 2015'ten bu yana hem ulusal hem de uluslararası birçok etkinliğe katılan Semin Öztürk Şener, 25'inci gösteri uçuşu için hazırlıklarını tamamladı- Gösteri uçuşlarında zaman zaman gökyüzünde "kalp çizen" Şener:- "Antrenmanlarda saatlerce, günlerce uçuyorum ancak seyirci karşısında uçmak büyük bir sorumluluk. İzleyiciler karşısında uçmak beni motive ediyor"- "ILA Berlin 2020 Air Show'da ülkemi ve Türk kadınını temsil edeceğim. Mayıs 2020'deki bu gösteri için hazırlıklarımı yapıyorum, o günü heyecanla bekliyorum"

12 Eylül 2019 Perşembe 11:02
Türk kadınının göklerdeki temsilcisinin 25'inci gösteri heyecanı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 28 yaşındaki Semin Öztürk Şener, 25'inci gösterisini gerçekleştireceği "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek uçma serüvenine küçük yaşta başlayan Semin Öztürk Şener, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde yaptı.

Yurt içi ve dışında şu ana kadar 24 gösteri sunan Şener'den etkilenen ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentindeki Wings Over The Rockies Hava ve Uzay Müzesi yetkilileri, Türk kadın akrobasi pilotunun 4 metre en ve 5 metre boyundaki fotoğrafını ziyaretçileri havacılıkta heyecanlı ve katılımcı olmaya teşvik etmek için sergi alanı olarak kullanılan "fizyoloji odası"nda izlenime sundu.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 4'üncüsü organize edilen, 14-15 Eylül'deki "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" için hazırlıklarını tamamlayan Şener, 25'inci uçuşunu bekliyor.

Gösteri uçuşlarında zaman zaman gökyüzünde "kalp çizen" Semin Öztürk Şener, AA muhabirine, Sivrihisar Hava Gösterileri'nde havacılık tutkunlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Seyirci karşısındaki her uçuşunda sanki bu deneyimi ilk kez yaşıyormuşçasına heyecanlandığını aktaran Şener, "Antrenmanlarda saatlerce, günlerce uçuyorum ancak seyirci karşısında uçmak büyük bir sorumluluk. İzleyiciler karşısında uçmak beni motive ediyor. İnsanların yüzündeki heyecan ve mutluluk, gelecekte uçmak için bana bir neden veriyor. Gösteriye başladığımda her şeyi unutuyorum ve sadece uçuşa odaklanıyorum." dedi.

Şener, sosyal medyaya uçuş videolarını yüklediğinde çok fazla mesaj aldığını, bunun da kendisini motive edici bir unsur olduğunu dile getirdi.

- "ILA Berlin 2020 Air Show'da ülkemi temsil edeceğim"

Yurt dışındaki havacılık etkinliklerinde de Türkiye'yi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Şener, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Romanya'da düzenlenen 35 yabancı akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde gökyüzünü renklendiren tek kadın oldum. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek ILA Berlin 2020 Air Show'da ülkemi ve Türk kadınını temsil edeceğim. Mayıs 2020'deki bu gösteri için hazırlıklarımı yapıyorum, o günü heyecanla bekliyorum. Yaklaşık 10 yıl önce de babam bu gösteride Türkiye'yi temsil etmişti. Babamın izinden gidiyorum. Almanya'daki gösteride 10 yıl önce babamı izleyenler şimdi gökyüzünde beni görecek."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:02
  1. Eskişehir
  2. Gösteri
  3. pilot
  4. Semin Öztürk Şener
  5. Sivrihisar

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