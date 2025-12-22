Türk jetleri Karadeniz semalarında: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Türk Hava Kuvvetleri, bölgedeki caydırıcılığını ve operasyonel kabiliyetini taze tutmak amacıyla Karadeniz semalarında önemli bir faaliyete imza attı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savaş uçaklarının uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

Bakanlığın resmi sosyal medya kanalları üzerinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların Karadeniz üzerindeki uçuş görevlerini titizlikle icra ettiği belirtildi. Planlı eğitim faaliyetleri kapsamında uçakların bölgedeki hava sahası hakimiyeti ve manevra yetenekleri bir kez daha test edildi.

NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Haberin duyurulmasıyla birlikte MSB, jetlerin kokpitinden ve dış kameradan kaydedilen uçuş görüntülerini de takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Türk jetlerinin Karadeniz üzerindeki süzülüşü ve icra edilen manevralar dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede büyük ilgi topladı. Bakanlık, Türk hava sahasının güvenliği ve uluslararası hakların korunması noktasında eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

