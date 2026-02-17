Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

yeniakit.com.tr

İlericiliği “gardırop devrimi” yapmak zanneden kemalistler, Türk kalpağını çıkarıp İngiliz şapkasını zorunlu tuttu, İslam’a ve dini giysilere adeta savaş açtı, geleneksel ve İslami giysi satışı yaptığı için Şalcı Bacı’yı idam edip cesedine fötr şapka giydirdi, yıllarca başörtülü kadınları kamu alanlarına sokmadı, eğitim haklarını bile ellerinden aldı!..

Ancak Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan ile tam özgür bir ortama kavuşmasıyla rahatlayan bir kısım Müslümanlar, kendilerine adeta nefes almayı bile yasaklayan “cellatlarına aşık olup” sosyal medyada beğeni toplamak için tepki çeken hareketlerde bulunabiliyorlar!..

Onlardan biri, yayınladığı video ile infiale neden oldu. Paylaşımına, “Kapalı diye ‘Sümeyye’ dediniz, ‘Tayyipçi’ dediniz ama içimizi görmediniz” notunu düşen başörtülü genç kadın, gömleğini kaldırdı ve içine giydiği Mustafa Kemal’in kafasının baskılı olduğu tişörtü gösterdi.

KEMALİSTLERDEN CEVAP: BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR

Etkileşim için bu paylaşımı yapan kadına tepki yağdı. Ancak bir kemalistten gelen cevap ayrıca dikkat çekti.

Söz konusu cevapta, “Hayatını Mustafa Kemal’in ilke ve inkılaplarına adamış bir kadın olarak konuşuyorum,” diyen Kemalist, “Sen ulu önderimizi hiç anlamamışsın. Başındakini çıkarmak zorundasın, bu halde seni aramıza maalesef alamayız” çağrısında bulunarak, batıl ideolojilerinin dini kisveye bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu olay özünü unutup kemalistlere yaranmaya çalışan kompleksli Müslümanların nasıl rezil olacaklarını da ortaya koydu. Ayrıca kemalizmin on yıllardır sergilediği başörtüsü karşıtlığının da özeti oldu.

Bazı Atatürkçü sosyal medya kullanıcıları, bu yorumu yapan kadının kemalist olmadığını, “suyu bulandırmaya çalıştığını” savundu. Ancak onlara gelen, “Fark etmez, nasıl olsa kemalistlerin özünü anlatmış” cevabı da dikkatlerden kaçmadı.