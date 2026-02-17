  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump ile Netanyahu arasındaki gizli plan sızdı! İran'a olası müdahaleyi ABD değil İsrail üstlenecek Dünya yalnız penguenden sonra maymun Punch'ı konuşuyor: Dayan Punch, yalnız değilsin! TBMM Başkanı Kurtulmuş İçişleri ve Adalet Bakanlarını kabul etti Suriye'de patlama meydana geldi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Bilal Erdoğan ABD ve Arap basınından sonra Rus medyasında… Sovyet devriminin kurucusu Lenin'e benzettiler OnlyFans operasyonunda flaş gelişme CHP’li Emir’den “Kent uzlaşılı”, AİHM’li açıklama! Emir, Komisyon toplantısı öncesi CHP’nin görüşlerini aktardı! İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Gündem Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesettürlüler son zamanlarda dikkat çekmeye başladı. Ancak bir tanesine gelen cevap, “Oh olsun” dedirtti.

 yeniakit.com.tr 

İlericiliği “gardırop devrimi” yapmak zanneden kemalistler, Türk kalpağını çıkarıp İngiliz şapkasını zorunlu tuttu, İslam’a ve dini giysilere adeta savaş açtı, geleneksel ve İslami giysi satışı yaptığı için Şalcı Bacı’yı idam edip cesedine fötr şapka giydirdi, yıllarca başörtülü kadınları kamu alanlarına sokmadı, eğitim haklarını bile ellerinden aldı!..

 

Ancak Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan ile tam özgür bir ortama kavuşmasıyla rahatlayan bir kısım Müslümanlar, kendilerine adeta nefes almayı bile yasaklayan “cellatlarına aşık olup” sosyal medyada beğeni toplamak için tepki çeken hareketlerde bulunabiliyorlar!..

 

Onlardan biri, yayınladığı video ile infiale neden oldu. Paylaşımına, “Kapalı diye ‘Sümeyye’ dediniz, ‘Tayyipçi’ dediniz ama içimizi görmediniz” notunu düşen başörtülü genç kadın, gömleğini kaldırdı ve içine giydiği Mustafa Kemal’in kafasının baskılı olduğu tişörtü gösterdi.

 

KEMALİSTLERDEN CEVAP: BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR

Etkileşim için bu paylaşımı yapan kadına tepki yağdı. Ancak bir kemalistten gelen cevap ayrıca dikkat çekti.

 

Söz konusu cevapta, “Hayatını Mustafa Kemal’in ilke ve inkılaplarına adamış bir kadın olarak konuşuyorum,” diyen Kemalist, “Sen ulu önderimizi hiç anlamamışsın. Başındakini çıkarmak zorundasın, bu halde seni aramıza maalesef alamayız” çağrısında bulunarak, batıl ideolojilerinin dini kisveye bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Söz konusu olay özünü unutup kemalistlere yaranmaya çalışan kompleksli Müslümanların nasıl rezil olacaklarını da ortaya koydu. Ayrıca kemalizmin on yıllardır sergilediği başörtüsü karşıtlığının da özeti oldu.

Bazı Atatürkçü sosyal medya kullanıcıları, bu yorumu yapan kadının kemalist olmadığını, “suyu bulandırmaya çalıştığını” savundu. Ancak onlara gelen, “Fark etmez, nasıl olsa kemalistlerin özünü anlatmış” cevabı da dikkatlerden kaçmadı.

Kemalistlerin "özgürlük" diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı
Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı

Gündem

Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı

Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?
Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?

Gündem

Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?

'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?'
'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?'

Aktüel

'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?'

Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti?
Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti?

Gündem

Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti?

28 Şubat mağduruna linç girişimi! Kemalist troller Nuray Canan Songür’e saldırdı
28 Şubat mağduruna linç girişimi! Kemalist troller Nuray Canan Songür’e saldırdı

Gündem

28 Şubat mağduruna linç girişimi! Kemalist troller Nuray Canan Songür’e saldırdı

KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti!
KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti!

Gündem

KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23