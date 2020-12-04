Türk-İş, Hak-İş ve Disk'ten asgari ücret açıklaması! Ortak karar çıktı

Asgari ücret için son dakika açıklaması geldi... Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2021 yılında geçerli olacak rakamların belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.

3 işçi konfederasyonu asgari ücret için ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2021 asgari ücret görüşmeleri Covid-19 salgının tüm dünya ve ülkemizde ağır insani, sosyal ve ekonomik tahribatının yaşandığı bir dönemde başlamaktadır. Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Nitekim devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir.

Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı."