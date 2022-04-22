Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Düzenlediği basın toplantısında sendikasının 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü programını açıklayan Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Asgari ücretli, emekli ve çalışanların aldığı zammın bir özelliğinin kalmadığını dile getiren Atalay, "Bu meseleleri yılın ortasını geçmeden masanın üstüne yatırıp konuşmak lazım" dedi.

Gazetecilerin asgari ücret tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İmkan varsa haziran ayına, görüşmeye de gerek yok. Her ay enflasyon ayın dördünde açıklanıyor. Asgari ücret ne zaman gündeme geldi? Şubat ayının birinde asgari ücretli zam aldı. Aradan 1,5 ay sonra bu konu konuşuluyor. Bakana soruyorum, 'Haberim yok' diyor. Ben kime soracağım bakandan başka?...

Bununla ilgili beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyon asgari ücretli, emekli ve çalışana uygulansın. Hemen yapılsın bu. Türkiye'yi yönetenlerin elinde. Bununla ilgili işveren sendikasını çağırmaya da gerek yok, bizi de çağırmasınlar. Mayısın dördünde açıklanıyor. Ne açıklanıyorsa ilave etsinler. Sendikalar, sendikacılar, siyasi partiler umut satamaz. Yapacağız der, yaparlar.

"Emekli, 15 gün içinde geçinemiyorlar"

Asgari ücret kadar bu ülkede emekli o kadar mağdur. Evvelden emekli iki asgari ücret alıyordu. Emekli ve asgari ücretliyi aynı çatının altında oturup konuşmak lazım. 2,5 milyon emekli asgari ücret alıyor. Buradan sizin huzurunuzda sesleniyorum, uzatmadan yılın ortasında asgari ücretliye de emekliye de ben bayrama bir şey bekliyordum emekliye bayram ikramiyesi olmadı… Emekli, asgari ücretli geçinmeyi bırakın bir ay geçinmeyi, 15 gün içinde geçinemiyorlar. Biz burada emeklinin de işsizin de temsilciyiz. Sendikaların yüzde 1'i asgari ücretli. Bizim bu asgari ücretlileri örgütlenme çatısının altına almamız lazım."

"Ylılın ortasında müspet bir şey demek zorundalar"

Atalay, Isparta dönüşü görüştükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e emekli maaşları ve asgari ücret konusunu anlattıklarını söyledi. Atalay, "Yılın ortasında emekliyle ilgili de asgari ücretliyle ilgili de dar ve sabit gelirliyle ilgili de müspet bir şey demek zorundalar. Türkçesi bu" dedi.