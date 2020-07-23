Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, medya emekçilerinin yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını süreci başta olmak üzere en zor koşullarda toplumun bilgi edinmesi için özveriyle çalıştığını vurguladı.

Atalay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın emekçilerinin vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak için zor bir mesleği icra ettiği belirtti.

- "Türk-İş her zaman basın emekçilerinin yanında"



Kovid-19 salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler de dahi basın mensuplarının toplumu sağlıklı ve doğru bilgilendirmek için saha da olduğunu vurgulayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Basın emekçilerinin zor şartlar altında nasıl çalıştığını biliyorum. Başta sendikal örgütlenme ve yıpranma hakkı olmak üzere sorunlarının olduğunu da biliyorum. Bu sorunların çözüme kavuşturulması konusunda Türk-İş'in her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle salgın süreci başta olmak üzere en zor koşullarda dahi gece gündüz demeden vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkının gerçekleşmesi için özveriyle mesleklerini icra eden tüm medya emekçilerinin bayramını kutluyorum."

