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Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:27
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.
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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:27
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