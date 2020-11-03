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Aktüel Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Meclis'teki "torba yasanın" geri çekilmesi çağrısı:
Aktüel

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Meclis'teki "torba yasanın" geri çekilmesi çağrısı:

"Bu yasa işçilerin, çalışanların aleyhine. Bu yasa kuralsız ve örgütsüz işçi çalıştıran işverenlerin lehine. Bu yasa bu şekliyle çıkarsa bedelini çocuklarımız, torunlarımız öder"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:18:07 -
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Meclis'teki "torba yasanın" geri çekilmesi çağrısı:

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TBMM'ye sunulan, çalışanları ilgilendiren maddelerin de olduğu torba yasaya ilişkin, "Bu yasa işçilerin, çalışanların aleyhine, kuralsız ve örgütsüz işçi çalıştıran işverenlerin lehine. Bu yasa bu şekliyle çıkarsa bedelini çocuklarımız, torunlarımız öder." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda ile 65 saat sonra kurtarılan Elif'e aileleriyle mutluluk dileyen Atalay, bu süreçte görev alan tüm kurumlara, belediyelere, sağlık çalışanlarına, kahramanca gayret sarfeden kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Atalay, dün sivil toplum kuruluşları ile günübirlik Azerbaycan’a gittiklerini belirterek, Ermenistan'a karşı mücadelesinde Türk-İş olarak maddi manevi Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Meclis’te 43 maddelik bir yasa teklifinin görüşüleceğini, "torba yasa"da çalışanları yakından ilgilendiren birçok maddenin de bulunduğunu vurgulayan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yasa teklifindeki çalışanları, sendikaları ilgilendiren 16, 28 ve 32. madelere ilişkin itirazlarımız var. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bu konuda ortak resmi açıklama yaptık. TBMM'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. Bu yasayı geri çekin. Bu yasa işçilerin, çalışanların aleyhine, kuralsız ve örgütsüz işçi çalıştıran işverenlerin lehine. Yasa bu şekliyle çıkarsa bedelini çocuklarımız, torunlarımız öder. Bundan vazgeçin. Toplumun bu haklı talebini yerine getirin. 25-50 yaşın, esnek çalışmanın kabul edilir tarafı yok."

Kayıt dışı istihdamın geçen sene yüzde 32, şu anda yüzde 34 olduğunu ifade eden Atalay, yasa çıktığı takdirde kısa zamanda bu oranın yüzde 44'e yükseleceğini sözlerine ekledi.

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