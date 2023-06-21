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Ekonomi Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin perde arkasını anlattı: Bu para yeterli mi değil...
Ekonomi

Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin perde arkasını anlattı: Bu para yeterli mi değil...

Yeniakit Publisher
2023-06-21 02:36:00 -

Asgari ücret zammı açıklanmadan bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, neler yaşandığını anlattı.

Asgari ücret zammı açıklanmadan bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, neler yaşandığını anlattı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı üçüncü toplantıda belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Zammın belli olmasından bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, katıldığı canlı yayında toplantının perde arkasını anlattı. Atalay, Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası asgari ücreti 11 bin liradan 11 bin 400 lira seviyelerine yükselttiğini söyledi.

Atalay konu hakkında şunları söyledi:

"Gelinen teklif 11 bin liraydı. 'Ben 11 bin liraya gelmem' dedim. Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim. AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Durumu anlattım. Bu ara zam ikinci oluyor. Geçen sene Temmuz'da yüzde 30 verdiler. Aralık'ta masada yoktum. Cumhurbaşkanımıza anlattım.

"Tam doğruyu yaptım"

Bugün oraya gitmekle 11 bin seviyesine çektiğimiz asgari ücreti, sayın Cumhurbaşkanımıza giderek 11 bin 400 seviyesine getirdim. Bunu komisyonla konuştum. Tam doğruyu yaptım. Bu para yeterli mi değil, ama bugünün şartlarında başlangıç ücreti.
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"Bedelini ben ödüyorum"

Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Ama bunun 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi çalışan yerler. Terzi, kuaför. Şimdi 'Bana 3 kişinin maliyeti 50 bin lira, bunu ödeyemem' diyor. Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Ben inanmadığım, kafama yatmayan hiçbir işi yapmam. Yönetimle, komisyonla, Başkanlar Kurulu'nda, işçiyle konuşurum. Türk İş'te ali kıran baş kesen değilim. Başkanlar Kurulu ne derse onu yaparım. Bu insanlar bana üye değil. 81 ilde olan insanlar. Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum.

"Masaya 5 tane asgari ücretli otursun"

Ben Bayburt'taki manavla mı grev yapacağım? Grevi üyenle yaparsın. Üyen olmayan adamla yapamazsın ki. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak. Yani söylenene yakın anlaşma olmuş. Bu rakam yeterli mi, değil, mükemmel mi, değil, davul zurna çalınır mı değil. Ama ülke şartlarında bu başlangıç ücreti. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana en yüksek rakam bu. Yeterli mi, tabii ki değil."

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