  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk İş asgari ücret teklifi! Türkİş 2021 asgari ücret zam talebi
Ekonomi

Türk İş asgari ücret teklifi! Türkİş 2021 asgari ücret zam talebi

Türk İş asgari ücret teklifi merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret zammı merak edilirken, Asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Asgari ücreti belirleyecek komisyonda işçileri temsilen Türk-İş olacak. Toplantı öncesi Türk-İş’in asgari ücret zam teklifi merak ediliyor. Peki Türk İş asgari ücret teklifini açıkladı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:40:00 -
Türk İş asgari ücret teklifi! Türkİş 2021 asgari ücret zam talebi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 4 Aralık’ta yapacağını duyurdu. Zam pazarlığı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yer aldı.

Toplantıda, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı.

Türk-İş 2021 asgari ücret zam talebi ne oldu?

Asgari ücretle ilgili son durum çalışanların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Asgari ücretle DİSK ve Türk-İş’in asgari ücret teklifleri merak ediliyor. Türk-İş 2021 yılı asgari ücret teklifini henüz açıklamadı.

2020 yılı asgari ücret zam öncesi DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, hem geçim ücreti hem de milli gelir artış dikkate alındığında 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3 bin 200 TL olması gerektiğini söylemişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2020 asgari ücret tekliflerinin 2 bin 578 lira olduğunu söylemişti.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretin net 3 bin TL olmasını talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili son b..
Siyaset

"Ben de tacize uğradım" diyerek CHP'deki rezillikleri ifşa etti!

Her geçen gün CHP'deki rezillikler bir bir ortaya çıkıyor. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, kendisinin de iki kez tacize uğradığın..
Ermenistan kalleşliği! Azerbaycan Laçin'e girmeden hemen önce çekildi!
Dünya

Ermenistan kalleşliği! Azerbaycan Laçin'e girmeden hemen önce çekildi!

Azerbaycan ordusunun Laçin'e girmesine saatler kala, Ermeniler bölgedeki evleri yakarak kaçtı.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay