Türk İş asgari ücret teklifi! Türkİş 2021 asgari ücret zam talebi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 4 Aralık’ta yapacağını duyurdu. Zam pazarlığı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yer aldı.

Toplantıda, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı.

Türk-İş 2021 asgari ücret zam talebi ne oldu?

Asgari ücretle ilgili son durum çalışanların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Asgari ücretle DİSK ve Türk-İş’in asgari ücret teklifleri merak ediliyor. Türk-İş 2021 yılı asgari ücret teklifini henüz açıklamadı.

2020 yılı asgari ücret zam öncesi DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, hem geçim ücreti hem de milli gelir artış dikkate alındığında 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3 bin 200 TL olması gerektiğini söylemişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2020 asgari ücret tekliflerinin 2 bin 578 lira olduğunu söylemişti.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretin net 3 bin TL olmasını talep etti.